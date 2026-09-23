Цены на популярную ягоду в Украине взлетели на 150%: что происходит на рынке

Из-за холодной весны и неблагоприятных погодных условий сезон поздней малины начался с задержкой, а урожайность оказалась значительно ниже обычной. Это привело к скачку цен в 2,5 раза – закупочная стоимость ягоды выросла до 150 грн/кг по сравнению с прошлогодними 60 грн/кг.

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Как сообщает "Суспільне", такими наблюдениями поделился фермер Александр Олейник из Винницкой области. Его семья занимается выращиванием малины уже семь лет, поэтому у него есть достаточная база для сравнения.

Ранняя малина "опоздала"

Общая площадь плантаций Олийников — около 0,5 га, а в этом году хозяйство дополнительно получает первый урожай с тестового участка площадью 10 соток. На этом участке выращивают ранний сорт, способный давать две волны урожая за сезон — в июне и в начале августа, а сбор при благоприятной погоде продолжается вплоть до осенних заморозков.

Однако холодное начало года существенно нарушило график полевых работ. Из-за затяжных дождей посадочный материал высадили в грунт только в апреле вместо осени, поэтому первые ягоды на этом участке начали собирать лишь в сентябре.

"Урожайность ниже из-за погоды, ведь весна задержала заморозки до ноября, ягоды дольше созревают, созревание началось позже, чем обычно, и дает меньший урожай. В этом году начали где-то с 15 июня", — говорит Александр.

Кроме того, на основных плантациях хозяйства сбор ягод также начался примерно на две недели позже традиционных сроков. Общие объемы урожая оказались ниже стандартных показателей, поэтому сейчас малину собирают каждые два-три дня, отбирая исключительно спелую ягоду.

Ценовой скачок и высокий спрос

По словам фермера, дефицит предложения на рынке позволил поднять стоимость продукции в 2,5 раза, что компенсировало потери от падения урожайности. Если в прошлом году стоимость килограмма малины составляла около 60 грн, то сейчас она достигает 150 грн/кг.

Спрос на ягоду остается высоким, причем часть оптовых и розничных покупателей предпочитает закупать малину непосредственно с поля. Если осень пройдет без продолжительных дождей и преждевременных заморозков, винницкие садоводы планируют продолжать сбор урожая до поздней осени.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе цена на украинскую голубику опустилась до самого низкого за сезон уровня – в розницу ее продавали от 135 грн за килограмм. Аналитики называют это аномалией, поскольку ценовое "дно" произошло несмотря на потери урожая, вызванные весенними заморозками.

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