Цены на огурцы резко изменились: сколько теперь стоят

В Украине за неделю тепличные огурцы подорожали на 17%. Основные сделки по продаже местного тепличного огурца заключаются в пределах 50-75 грн/кг ($1,21-1,81/кг).

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Об этом сообщает EastFruit. По словам операторов рынка, причин для сложившейся ситуации было сразу несколько. Во-первых, предложение данной продукции было недостаточным из-за того, что выборки в комбинатах были нестабильными и малообъемными из-за прохладной и пасмурной погоды. В то же время спрос на огурцы сохранялся на достаточно высоком уровне.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, представители тепличных комбинатов пересматривали цены на свою продукцию в сторону повышения.

По словам участников рынка, сокращение поступлений импортной продукции позволило им несколько повысить отпускные цены на местный огурец. Кроме того, конкуренция между местными производителями также на порядок слабее, чем в мае прошлого года, поскольку из-за холодной весны выборки огурца в украинских тепличных комбинатах по-прежнему малообъемные и нестабильные.

При этом стоит отметить, что цены на тепличный огурец в Украине на сегодняшний день уже в среднем на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Относительно дальнейшего развития ситуации в данном сегменте мнения участников сводятся к тому, что все напрямую будет зависеть от погодных условий как ключевого фактора, влияющего на изменение объемов предложения данной продукции на рынке.

Огурцы гладкие (1 кг, данные издания Минфин)

Auchan - 69,90 грн.

Metro - 59,90 грн

Megamarket - 90,00 грн

средняя цена: 73,27 грн

В то же время в АТБ огурцы стоят в среднем 75,89 грн за кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов - молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь как минимум вдвое.

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