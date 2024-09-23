Цены на нефть в мире изменились: к чему готовиться украинцам

Стоимость основных марок нефти на международных рынках растет. Это может привести к увеличению стоимости автомобильного топлива в мире и, в том числе Украине, что также влияет на ценообразование остальных продуктов.

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Как сообщает Reuters, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,6 (+0,8%) – до $75,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на $0,64 (+0,9%) – до $71,64 за баррель.

Оба контракта выросли на предыдущей сессии благодаря поддержке со стороны снижения процентной ставки в США и сокращения предложения в США после урагана "Франсин". На прошлой неделе цены на нефть росли вторую неделю подряд, но более мягкие экономические прогнозы со стороны Китая и США, которые являются крупнейшими потребителями в мире, ограничили дальнейший рост.

"Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке между Израилем и "Хезболлой" обострилась, что может оказать хорошую поддержку ценам на нефть на фоне рисков более масштабного регионального конфликта. Однако рост цен был несколько более сдержанным, что может отражать некоторые сомнения относительно фактического влияния на поставки нефти, учитывая, что конфликт на Ближнем Востоке затягивается уже некоторое время и пока не вызывает особых проблем", – считает рыночный стратег IG Йеп Джун Ронг.

18 сентября Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 0,5%. Это стало большим снижением стоимости заимствований, чем многие ожидали. Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители, но аналитики и участники рынка обеспокоены тем, что ФРС может увидеть замедление темпов роста американского рынка труда.

От мировых цен на нефть зависит и стоимость горючего в Украине. Бензин и дизтопливо относятся к основным ценообразующим факторам на продукты общего потребления. В то же время нефть является одним из главных источников наполнения российского бюджета, откуда выделяются средства на финансирование войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне завершения транзитного контракта между "Газпромом" и "Нефтегазом" в 2024 году Украина и Европейский Союз активно рассматривают возможность использования азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому.

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