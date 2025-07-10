Цены на нефть переписали: сколько теперь стоит

Цены на нефть на мировых рынках пересчитали – однако практически незаметно. Так, утром 10 июля фьючерсы на марку Brent подорожали на 4 цента – до 70,23 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1 цент – до 68,37 доллара за баррель. В экспертной среде же отмечают: стабильность на рынке обеспечили разнонаправленные факторы. В частности, с одной стороны инвесторы оценивали возможные последствия введения новых пошлин президентом США Дональдом Трампом. А с другой, ослабление доллара и признаки высокого спроса на бензин в США поддерживали котировки.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в то же время, геополитические риски снизились – поскольку прекращение огня между Израилем и Ираном все еще действует.

"Трамп пригрозил Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, штрафной пошлиной в 50%. Он также объявил о планах ввести тарифы на медь, полупроводники и фармацевтику, а его администрация направила уведомления о возможных пошлинах Филиппинам, Ираку и ряду других стран. Эти меры дополняют более десятка аналогичных уведомлений, отправленных ранее на этой неделе, в том числе таким крупным поставщикам США, как Южная Корея и Япония", – отметили аналитики.

В то же время, подчеркивается, потенциальное повышение процентных ставок Федеральным резервом (аналог госбанка в США) может сделает кредиты дороже, что уменьшает спрос на нефть. Однако, отмечается, ослабление доллара доллара делает нефть дешевле в пересчете на другие валюты, поэтому покупатели могут приобрести больше ресурса. Что:

Увеличивает спрос.

Ведет к росту цен на нефть в долларах.

"Вместе с тем, на прошлой неделе запасы сырой в США нефти увеличились, тогда как запасы бензина и дистиллятов уменьшились. При этом спрос на бензин вырос на 6% и достиг 9,2 миллиона баррелей в день. ... Что поддерживает котировки", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!