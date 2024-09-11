Старых цен больше нет: продавцы переписали стоимость доступного фрукта

Цены на яблоки в 2024 году в Украине колеблются из-за аномальных погодных условий и проблем с логистикой из-за войны. Некоторые сорта уже значительно подорожали по сравнению с прошлым годом, сорт Айдаред стоит 16,5 грн/кг, Чемпион – 18,5 грн/кг, Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг, а Черный принц – 21 грн/кг.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Одним из ключевых факторов, влияющих на урожай яблок, стали аномальные погодные условия.

Жара и отсутствие стабильных осадков во многих регионах Украины существенно отразились на плодах. Татьяна Попович отмечает, что такие условия привели к снижению объемов урожая, что уже отражается на предложении яблок на рынке.

Аномально высокие температуры не только сократили количество плодов, но и повлияли на их качество. Яблоки меньше по размеру, имеют меньшее содержание влаги, что делает их менее сочными. Поэтому потребители могут увидеть на полках рынков и магазинов продукцию, которая не всегда соответствует привычным стандартам качества. Этот фактор, в свою очередь, может вызвать увеличение цен, особенно на яблоки высокого качества и редких сортов.

Другим важным фактором, влияющим на цены, являются военные действия и связанные с ними логистические проблемы. Перебои со снабжением продукции в разные регионы страны, вызванные войной, становятся дополнительным барьером для фермеров и продавцов. В частности, доставка яблок из южных и восточных регионов, являющихся традиционными поставщиками фруктов, стала более сложной и дороже.

Значительная часть аграрной продукции, включая яблоки, теперь доставляется в западные регионы для дальнейшей реализации. Однако сложности с транспортировкой, повреждение инфраструктуры и ограниченный доступ к некоторым рынкам делают этот процесс длительным и затратным.

Из-за этих логистических проблем цены на яблоки могут оставаться высокими в течение всего сезона. В настоящее время средняя стоимость яблок на оптовом рынке "Шувар" во Львове составляет:

Айдаред – 16,5 грн/кг (цена постепенно опускается, на прошлой неделе была 17 грн/кг);

– 16,5 грн/кг (цена постепенно опускается, на прошлой неделе была 17 грн/кг); Чемпион – 18,5 грн/кг (цена остается стабильной);

– 18,5 грн/кг (цена остается стабильной); Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг (наблюдается снижение цены, на прошлой неделе было 18 грн/кг);

– 17,5 грн/кг (наблюдается снижение цены, на прошлой неделе было 18 грн/кг); Черный принц – 21 грн/кг (значительное подорожание по сравнению с прошлым годом, когда цена составила 14 грн/кг);

– 21 грн/кг (значительное подорожание по сравнению с прошлым годом, когда цена составила 14 грн/кг); Гала – 19 грн/кг (в прошлом году в это время было 16,5 грн/кг);

– 19 грн/кг (в прошлом году в это время было 16,5 грн/кг); Голден – 20 грн/кг (аналогичная цена, как и в прошлом году);

– 20 грн/кг (аналогичная цена, как и в прошлом году); Лигол – 18 грн/кг (цена также остается на уровне прошлого года).

Ценовая динамика показывает, что некоторые сорта яблок начали дешеветь в начале осени, но общий тренд на подорожание по сравнению с прошлым годом очевиден. Особенно это касается таких сортов, как "Черный принц", существенно выросший в цене.

Цены на яблоки в супермаркетах

В украинских супермаркетах яблоки тоже дорожают. Так, 11 сентября крупные сети продают фрукт, по данным Минфина, в среднем по 20,91 грн/кг. В общей сложности супермаркеты выставили цены на яблоко Гала в пределах 21,90-35 грн/кг. В частности:

Сельпо – 25 грн/кг;

ФОРА – 21,90 грн/кг;

АТБ – 21,95 грн/кг;

Varus – 19,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко подорожали помидоры – достигнув самых высоких уровней за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор салатник стоит 45грн/кг, тогда как в прошлом году в настоящее время его цена была на уровне 25грн/кг.

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