Старых цен больше нет: продавцы переписали стоимость доступного фрукта
Цены на яблоки в 2024 году в Украине колеблются из-за аномальных погодных условий и проблем с логистикой из-за войны. Некоторые сорта уже значительно подорожали по сравнению с прошлым годом, сорт Айдаред стоит 16,5 грн/кг, Чемпион – 18,5 грн/кг, Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг, а Черный принц – 21 грн/кг.
Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Одним из ключевых факторов, влияющих на урожай яблок, стали аномальные погодные условия.
Жара и отсутствие стабильных осадков во многих регионах Украины существенно отразились на плодах. Татьяна Попович отмечает, что такие условия привели к снижению объемов урожая, что уже отражается на предложении яблок на рынке.
Аномально высокие температуры не только сократили количество плодов, но и повлияли на их качество. Яблоки меньше по размеру, имеют меньшее содержание влаги, что делает их менее сочными. Поэтому потребители могут увидеть на полках рынков и магазинов продукцию, которая не всегда соответствует привычным стандартам качества. Этот фактор, в свою очередь, может вызвать увеличение цен, особенно на яблоки высокого качества и редких сортов.
Другим важным фактором, влияющим на цены, являются военные действия и связанные с ними логистические проблемы. Перебои со снабжением продукции в разные регионы страны, вызванные войной, становятся дополнительным барьером для фермеров и продавцов. В частности, доставка яблок из южных и восточных регионов, являющихся традиционными поставщиками фруктов, стала более сложной и дороже.
Значительная часть аграрной продукции, включая яблоки, теперь доставляется в западные регионы для дальнейшей реализации. Однако сложности с транспортировкой, повреждение инфраструктуры и ограниченный доступ к некоторым рынкам делают этот процесс длительным и затратным.
Из-за этих логистических проблем цены на яблоки могут оставаться высокими в течение всего сезона. В настоящее время средняя стоимость яблок на оптовом рынке "Шувар" во Львове составляет:
- Айдаред – 16,5 грн/кг (цена постепенно опускается, на прошлой неделе была 17 грн/кг);
- Чемпион – 18,5 грн/кг (цена остается стабильной);
- Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг (наблюдается снижение цены, на прошлой неделе было 18 грн/кг);
- Черный принц – 21 грн/кг (значительное подорожание по сравнению с прошлым годом, когда цена составила 14 грн/кг);
- Гала – 19 грн/кг (в прошлом году в это время было 16,5 грн/кг);
- Голден – 20 грн/кг (аналогичная цена, как и в прошлом году);
- Лигол – 18 грн/кг (цена также остается на уровне прошлого года).
Ценовая динамика показывает, что некоторые сорта яблок начали дешеветь в начале осени, но общий тренд на подорожание по сравнению с прошлым годом очевиден. Особенно это касается таких сортов, как "Черный принц", существенно выросший в цене.
Цены на яблоки в супермаркетах
В украинских супермаркетах яблоки тоже дорожают. Так, 11 сентября крупные сети продают фрукт, по данным Минфина, в среднем по 20,91 грн/кг. В общей сложности супермаркеты выставили цены на яблоко Гала в пределах 21,90-35 грн/кг. В частности:
- Сельпо – 25 грн/кг;
- ФОРА – 21,90 грн/кг;
- АТБ – 21,95 грн/кг;
- Varus – 19,90 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко подорожали помидоры – достигнув самых высоких уровней за последние семь лет. В частности, на крупном оптовом рынке "Шувар" помидор салатник стоит 45грн/кг, тогда как в прошлом году в настоящее время его цена была на уровне 25грн/кг.
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