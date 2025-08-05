Цены на лекарства в Украине намеренно завышали: АМКУ разоблачил масштабный сговор, наложены миллиардные штрафы

На украинском фармацевтическом рынке продолжается масштабный передел. Пока аптеки боролись с производителями, дистрибьюторы (занимаются распространением лекарств) оставались в тени. Однако в АМКУ доказали: здесь есть сговор. Две крупнейшие компании-дистрибьюторы, как удалось установить в Антимонопольном комитете, синхронно и, вероятно, согласованно повышали цены.

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Две компании – ООО "БаДМ" и ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" – вместе контролируют 85% рынка. Если сговора нет, ни одной из них не выгодно завышать цену – потому что тогда клиенты перейдут к конкуренту, у которого дешевле. Но если предварительно договориться и синхронно поднять цены, можно вместе получать сверхприбыли. В АМКУ уверены, что именно это и сделали упомянутые компании. Антимонопольный комитет оштрафовал их на огромные суммы – 2,3 млрд (ООО "БаДМ") и 2,4 млрд (ООО "Оптима-Фарм, ЛТД").

Решение АМКУ можно обжаловать в суде, поэтому пока можно утверждать, что дистрибьюторы вступили в сговор именно по версии комитета.

О том, кто контролирует дистрибуцию и что установили в АМКУ, – читайте в материале OBOZ.UA.

О чем говорится в решении АМКУ

Дистрибьюторы, как считают в комитете, согласованно повышали цены на ряд лекарственных средств. Антимонопольный комитет рассматривал дело № 126-26.13/102-24 (о возможных нарушениях "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД") еще с июня 2024-го. В расследовании говорится о синхронном завышении цен на ряд лекарственных средств. Среди них:

Спазмалгон.

Эвказолин аква.

Бифрен.

Мовиназа.

Нейроксон.

Исследовали цены в период 2020-2023 годов. В АМКУ утверждают, что "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" меняли их на такие лекарственные средства одновременно или с интервалом в несколько дней.

"Поскольку цены на указанные препараты были одинаковыми и/или подобными, Комитетом проведен комплексный анализ ценообразования дистрибьюторов, который показал, что ни ООО "БаДМ" ни ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" не имели четких и прозрачных механизмов, подходов ценообразования и формирования снабженческо-сбытовой надбавки при осуществлении операций по реализации товаров", – говорится в публикации АМКУ.

OBOZ.UA еще до публикации результатов рассмотрения дела обратился к обеим компаниям с просьбой дать свой комментарий. Однако на момент публикации статьи ответа мы не получили.

Как говорится в исследовании АМКУ, применение антиконкурентных методов завоевания рынка привело к общему наращиванию доли субъектов на рынке за период совершения нарушения на 17% и увеличению чистых финансовых результатов в ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" в 11 раз, а в ООО "БаДМ" в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Как изменились цены и доходы ООО

Доход "Оптима-Фарм, ЛТД" в 2020 году равнялся 37,2 млрд грн. Постепенно эта цифра увеличилась почти до 70 млрд грн. Итак, согласно данным Опендатабот, доход предприятия составлял:

в 2020-м – 37,2 млрд грн;

в 2021-м – 46,27 млрд грн;

в 2022-м – 44,34 млрд грн;

в 2023-м – 56,73 млрд грн;

в 2024-м – 69,49 млрд грн.

Рост дохода связан в том числе и со значительным подорожанием лекарств. Но здесь важно отметить, что не только дистрибьюторы формируют стоимость медикаментов. У цен есть сразу три автора: производители, дистрибьюторы и аптеки. Еще в прошлом году СМИ сообщали: дистрибьюторы резко подняли свою наценку на лекарства – с 4,5% до 12% за три года.

Довольно удачными последние годы были и для "БаДМ". Так, согласно данным Опендатабот, "БаДМ" в 2020-м получили доход в 41,8 млрд грн, а в 2024-м этот показатель вырос до 67,8 млрд грн. Что интересно, за четыре года "Оптима-Фарм, ЛТД" обогнала "БаДМ" по уровню дохода. Однако если учитывать чистую прибыль, а не общий доход, у "БаДМ" показатели лучше – 4,5 млрд против 3,5 млрд грн.

Доходы компании "БаДМ":

2020-й – 41,8 млрд грн;

2021-й – 51,2 млрд грн;

2022-й – 44,5 млрд грн;

2023-й – 57,59 млрд грн;

2024-й – 67,83 млрд грн.

Кому принадлежат компании и как их наказали

АМКУ обязал компании прекратить нарушения и наложил огромные штрафы. ООО "БаДМ" должно заплатить 2,3 млрд грн, а ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" – 2,4 млрд грн. "При этом Антимонопольный комитет Украины и в дальнейшем продолжает осуществлять меры контроля на рынках фармацевтики", – заявили в АМКУ. Что интересно, аптечные сети и производители пока остались вне детального внимания комитета.

Издание thePharmaMedia написало о том, что конечные бенефициары обеих компаний срочно выплатили дивиденды: "Оптима" – 2,9 млрд грн, "БаДМ" – 2,3 млрд грн. "Вероятно, это сделано с целью уменьшения активов компаний перед потенциальными штрафами. Кроме того, поскольку часть собственников находятся за рубежом, то можно предположить, что часть этих средств (дивидендов) тоже будут выведены из Украины", – пишет СМИ.

"БаДМ" принадлежит двум предпринимателям из Днепра – Игорю Суходольскому и Александру Дитятковскому. Состояние бизнесменов до полномасштабной российско-украинской войны Forbes оценивал в 130 млн долларов. "Оптима-Фарм, ЛТД" – собственность гражданина Украины Андрея Губского, которая зарегистрирована на Кипре.

Что происходит с ценами на лекарства

В Украине с марта сделали первый шаг к реформированию фармацевтического рынка. Министерство здравоохранения заявило о якобы успешном снижении цен на лекарства аж на 30%, при этом не уточнило, что накануне его произошло стремительное подорожание.

Минздрав опубликовал перечень этих лекарств. Действительно, если сравнивать их стоимость по состоянию на февраль и на март 2025-го, произошло значительное снижение цен. Но украинцам такое "снижение" никак не поможет.

OBOZ.UA получил подробный отчет одной из аналитических компаний по динамике стоимости лекарственных средств. Оказалось, что накануне "снижения" произошел аномальный скачок цен. Например, на инфографике выше можно увидеть изменение цен на некоторые лекарственные средства "Дарницы", которые попали в "перечень Минздрава".

Как видно на графике, цены на лекарственные средства из "перечня Минздрава" двигались по одной траектории. Если же взять все лекарства из перечня и сравнить стоимость в апреле 2025-го (когда уже произошло разрекламированное Минздравом регулирование) с январем 2024-го, то окажется, что ни одно лекарственное средство не подешевело на 30%. Более того, те медикаменты, которые не попали под регулирование, за этот же период подорожали.

Такие действия также выглядят как согласованные, поэтому работы АМКУ еще достаточно.