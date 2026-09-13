Цены на квартиры в этом городе бьют рекорды: сколько они стоят сейчас и где ещё можно найти недорогое жильё

В Виннице резко вырос спрос на аренду жилья, причём больше всего не хватает бюджетных квартир — их активно ищут переселенцы, студенты и люди, переезжающие по работе. По данным профильных порталов, средняя арендная плата за однокомнатную квартиру уже составляет 20 тыс. грн, а за двухкомнатную – 22 тыс. грн, причем за год они подорожали соответственно на 33,3% и 46,6%.

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Об этом рассказала председатель Винницкого регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Лилия Пшеничная в комментарии СМИ. Она отмечает, что максимальный рост цен наблюдается не по всем объектам, а наиболее острая проблема рынка – именно нехватка доступных вариантов.

Кто сейчас ищет квартиры в Виннице

Спрос на аренду в Виннице формируют сразу несколько групп. Одна из крупнейших — люди, приезжающие с прифронтовых территорий. Для части переселенцев Винница становится временным местом проживания. Люди приезжают, осматривают квартиры, оценивают условия и могут принять решение о переезде уже после возвращения домой.

Есть и те, кто сразу ищет жилье на длительный срок. Насколько долго они останутся в городе, часто зависит от ситуации с безопасностью по месту предыдущего проживания. "К нам обращается много людей из прифронтовых городов, которые хотят хотя бы временно переехать сюда и побыть здесь, пока там не улучшится ситуация", — рассказала Пшеничная.

По её словам, бывают случаи, когда потенциальные арендаторы приезжают в Винницу, в течение недели ищут квартиру, а затем возвращаются домой, откладывая окончательное решение. Часть таких людей планирует вернуться в Винницу уже к зиме.

Еще одна большая категория – студенты. Конец лета и начало осени традиционно становятся горячим периодом для рынка аренды, поскольку молодежь возвращается к учебе, абитуриенты определяются с местом проживания, а выпускники ищут работу.

Винница также привлекает работников, которые приезжают в город в поисках работы. Кто-то переезжает после окончания учебы, кто-то устраивается на работу на местное предприятие, а кому-то приходится сменить город проживания из-за работы. Поэтому в конце лета спрос на аренду традиционно усиливается.

Сколько стоит аренда квартиры в Виннице

По словам риелтора, в бюджетном сегменте однокомнатную квартиру можно найти примерно за 8–10 тыс. грн в месяц. В то же время выбор таких объектов очень ограничен. В более дорогом сегменте цены на однокомнатные квартиры составляют примерно от 10–12 тыс. до 18 тыс. грн.

Для двухкомнатных квартир бюджетный диапазон, по словам Пшеничной, составляет около 16–18 тыс. грн, тогда как за лучшие или более дорогие варианты владельцы могут просить 22–25 тыс. грн. Трехкомнатные квартиры и таунхаусы — отдельная категория. Их чаще ищут большие семьи, переезжающие в Винницу, поэтому цены могут доходить до 35 тыс. грн в месяц.

При этом риелтор не говорит о взрывном подорожании всех квартир. По её оценке, за год цены могли вырасти максимум примерно на 7%, а в целом аренда в Виннице традиционно дорожает примерно на 7–10% ежегодно. На динамику влияет и сезонность. Конец лета и начало осени — период, когда на рынок выходит много новых арендаторов.

Наибольший дефицит — именно дешевых квартир

Проблема рынка, по словам Пшеничной, заключается не только в абсолютном количестве квартир. Сложнее всего найти жилье, соответствующее ограниченному бюджету.

Части студентов из-за отсутствия доступных квартир приходится выбирать общежития. Причем это касается даже тех случаев, когда семья могла бы позволить себе другой формат проживания, но не находит подходящего варианта по приемлемой цене.

Такая ситуация создает своеобразный разрыв на рынке: квартиры в более дорогом сегменте найти проще, тогда как доступное жилье быстро раскупают. Именно поэтому средняя цена на рынке не всегда отражает, сколько придется потратить человеку, ищущему простую однокомнатную квартиру без дополнительных требований.

Данные ЛУН за сентябрь 2026 года демонстрируют иную картину, если смотреть именно на среднюю стоимость аренды. По статистике, средняя цена однокомнатной квартиры в Виннице составляет около 20 тыс. грн в месяц, что на 33,3% больше, чем год назад.

За шесть месяцев средняя стоимость "однушки" выросла на 42,8%, а только за последний месяц — еще на 11,1%. Для двухкомнатных квартир средняя цена составляет около 22 тыс. грн. За год они подорожали на 46,6%, а по сравнению с августом — еще на 4,7%. Для трехкомнатных квартир статистических данных недостаточно из-за ограниченного количества предложений.

Где сосредоточены предложения однокомнатных квартир

Если ориентироваться не на среднее значение, а на распределение объявлений, то большинство однокомнатных квартир в Виннице предлагается примерно по цене 16–20 тыс. грн в месяц. Больше всего объявлений приходится на цену около 17 тыс. грн.

То есть человеку, который ищет однокомнатную квартиру осенью 2026 года, стоит ориентироваться в первую очередь на бюджет около 17–20 тыс. грн, если речь идет о значительно более широком выборе, чем в самом дешевом сегменте. Варианты за 8–10 тыс. грн существуют, но их значительно меньше. Именно поэтому они могут быстро исчезать с рынка.

С двухкомнатным жильем ситуация ещё сложнее. По данным ЛУН, аренда двухкомнатных квартир в Виннице начинается примерно от 15 тыс. грн в месяц. Вариантов дешевле практически нет. Основная масса предложений сосредоточена в пределах 20–26 тыс. грн, а больше всего объявлений приходится на диапазон 24–25 тыс. грн.

При этом на рынке присутствует и более дорогой сегмент. Есть стабильное предложение квартир по цене 34–36 тыс. грн, а отдельные объекты могут стоить 50 тыс. грн и более. Для семьи, которая ищет двухкомнатную квартиру с нормальным ремонтом и необходимыми условиями, бюджет в 15 тыс. грн уже существенно ограничивает выбор.

Рынок трёхкомнатных квартир в Виннице значительно меньше, чем сегмент однокомнатного и двухкомнатного жилья. Нижняя граница предложений в основном начинается примерно с 16–18 тыс. грн, но основная часть вариантов находится ближе к 26–27 тыс. грн.

Более просторные или лучше оборудованные квартиры могут стоить 30–35 тыс. грн, а единичные предложения достигают 48 тыс. грн. Поэтому для семьи, которая хочет арендовать именно трёхкомнатную квартиру, реалистичнее закладывать бюджет от 25 тыс. грн в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжают дорожать новостройки, за год больше всего выросли цены на квадратный метр в Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%) и Ивано-Франковской (+17%) областях, а в Киеве жилье подорожало на 6,2%. В то же время спрос на новое жилье меняется в зависимости от региона: в Киеве и Черновицкой области он вырос, тогда как в Сумской и Черниговской областях резко сократился.

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