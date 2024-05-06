Цены на ключевые продукты в Украине переписали: как изменился "Индекс бограча"

В мае цены на продукты в Украине снизились, о чем свидетельствует падение так называемого Индекса бограча. Стоимость традиционного закарпатского блюда за месяц снизилась почти на 2%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Карпатским центром полинговых исследований. Для оценки стоимости так называемого бограчевого набора рассчитывалась средняя цена продуктов на рынке.

Чтобы сварить кастрюлю бограча на семью из пяти человек в апреле нужно было потратить 785 гривен. Впрочем, в мае стоимость такой же порции составляла 770 грн. То есть стоимость ингридиентов снизилась на 15 грн, или 1,9%.

Следует отметить, что большую часть стоимости бограча составляют мясо (24%) и паприка (22%). Третье место занимают помидоры (13%). Это объясняется сезонными ценами на овощи, которые в Украине пока не созрели в поле.

Такой способ измерения потребительских цен в Карпатском центре полинговых исследований называют универсальным обобщением продукта народного хозяйства. Эксперты утверждают, что "Индекс бограчу" нагляднее всего оценивает покупательную способность по двум причинам, поскольку это блюдо готовят во всех регионах Закарпатья.

Как измеряют "Индекс бограча"?

Кроме того, такой суп содержит достаточно широкий перечень продовольственных компонентов. В частности, чтобы определить этот показатель, учитываются цены:

1 кг мяса;

1 кг муки,

2 кг картофеля;

1 кг помидоров;

1 кг свежей паприки;

0,5 кг лука;

250 г сала;

пучка моркови;

пучка корня петрушки;

пучка зеленой петрушки;

приправ (перца, паприки, соли);

5 л воды.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что после продолжительного периода стагнации в Украине начали расти отпускные цены на прошлогодний лук. Фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг, что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели.

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