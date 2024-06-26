Цены на ключевой продукт изменились по всему миру: чего ждать украинцам

В Украине в сезон 2024 года производители не планируют повышать цены на сахар. На ситуацию повлияло изменение ситуации на глобальных рынках – цены там больше не растут. По прогнозам, украинцам теперь не следует ждать резких изменений – средняя цена самого дешевого сахара в рознице, вероятно, останется прежней, от 29 грн/кг.

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При этом сахара отечественного производства хватит на покрытие 100% потребностей Украины. А цены на продукт устроят и производителей, и потребителей, рассказал директор НПЦ "Свеклосахарное производство", член Комитета АПК при Торгово-промышленной палате Украины Александр Коротинский.

"В Украине посеяли 250 тыс. га сахарной свеклы, что на уровне прошлогоднего показателя. Посевы в удовлетворительном состоянии. Потому внутренний рынок будет обеспечен сахаром на 100%. Сахарные заводы в этом сезоне не планируют повышать цены на сладкие корни, ведь это можно делать, когда стоимость конечного продукта растет. Сейчас конечный продукт – сахар – и внутри Украины, и на мировых рынках значительно подешевел", – заявил Коротинский.

По его словам, мировые цены на сахар в июне немного снижаются вследствие ожидаемого профицита. Так, в прошлом году в Индии и Таиланде – крупнейших странах по экспортному потенциалу сахара – была засуха. А сейчас в основных странах-производителях продукта – благоприятные погодные условия.

"Летом прошлого года средняя отпускная цена с сахарных заводов составила 30 грн/кг с НДС. На сегодняшний день она достигает 25,5 грн/кг. В новом сезоне цена, которая удовлетворяла бы сахарников и предприятия с большими объемами потребления сахара, составляет 25-26 грн/кг с НДС", – подсчитал специалист.

Коротинский добавил: украинские цены на сахар остаются ниже цен на экспорт сахара-сырца с переработкой в странах потребления. Это дало возможность Украине занять определенные ниши, даже несмотря на дорогостоящую логистику "с многократными перегрузками и простоями".

Цены на сахар в Украине: сколько стоит в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 26 июня сахар собственных торговых марок в крупных супермаркетах продается в диапазоне цен 28,9-29,9 грн/кг. Основные продуктовые магазины установили такие расценки:

"АТБ" – 29,9 грн/кг;

"Фора" – 28,9 грн/кг;

"Сильпо" – 28,99 грн/кг;

"Варус" – 29,9 грн/кг;

"Ашан" – 29,9 грн/кг;

"Метро" – 29,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается увеличение импорта сыра – в частности, из Польши. Пока же страна наращивает продажу своей продукции за границу. Прежде всего в Казахстан, на который приходится 54% экспорта продукта.

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