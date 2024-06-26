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Цены на ключевой продукт изменились по всему миру: чего ждать украинцам

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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Цена сахара в Украине останется без существенных изменений

В Украине в сезон 2024 года производители не планируют повышать цены на сахар. На ситуацию повлияло изменение ситуации на глобальных рынкахцены там больше не растут. По прогнозам, украинцам теперь не следует ждать резких изменений – средняя цена самого дешевого сахара в рознице, вероятно, останется прежней, от 29 грн/кг.

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При этом сахара отечественного производства хватит на покрытие 100% потребностей Украины. А цены на продукт устроят и производителей, и потребителей, рассказал директор НПЦ "Свеклосахарное производство", член Комитета АПК при Торгово-промышленной палате Украины Александр Коротинский.

"В Украине посеяли 250 тыс. га сахарной свеклы, что на уровне прошлогоднего показателя. Посевы в удовлетворительном состоянии. Потому внутренний рынок будет обеспечен сахаром на 100%. Сахарные заводы в этом сезоне не планируют повышать цены на сладкие корни, ведь это можно делать, когда стоимость конечного продукта растет. Сейчас конечный продукт – сахар – и внутри Украины, и на мировых рынках значительно подешевел", – заявил Коротинский.

По его словам, мировые цены на сахар в июне немного снижаются вследствие ожидаемого профицита. Так, в прошлом году в Индии и Таиланде – крупнейших странах по экспортному потенциалу сахара – была засуха. А сейчас в основных странах-производителях продукта – благоприятные погодные условия.

"Летом прошлого года средняя отпускная цена с сахарных заводов составила 30 грн/кг с НДС. На сегодняшний день она достигает 25,5 грн/кг. В новом сезоне цена, которая удовлетворяла бы сахарников и предприятия с большими объемами потребления сахара, составляет 25-26 грн/кг с НДС", – подсчитал специалист.

Коротинский добавил: украинские цены на сахар остаются ниже цен на экспорт сахара-сырца с переработкой в странах потребления. Это дало возможность Украине занять определенные ниши, даже несмотря на дорогостоящую логистику "с многократными перегрузками и простоями".

Цены на сахар в Украине: сколько стоит в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 26 июня сахар собственных торговых марок в крупных супермаркетах продается в диапазоне цен 28,9-29,9 грн/кг. Основные продуктовые магазины установили такие расценки:

  • "АТБ" – 29,9 грн/кг;
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  • "Фора" – 28,9 грн/кг;
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  • "Сильпо" – 28,99 грн/кг;
Цена сахара в супермаркетах
  • "Варус" – 29,9 грн/кг;
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  • "Ашан" – 29,9 грн/кг;
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  • "Метро" – 29,9 грн/кг.
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Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается увеличение импорта сыра – в частности, из Польши. Пока же страна наращивает продажу своей продукции за границу. Прежде всего в Казахстан, на который приходится 54% экспорта продукта.

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