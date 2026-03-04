Цены на бензин взлетают, на заправках безумные очереди: Гетманцев требует от АЗС опомниться

В Украине из-за панических настроений и спекуляций относительно ситуации в Иране и в частности Ормузском проливе формируются очереди на заправках и растут цены на топливо, но пока это не связано с реальной нехваткой ресурса. В то же время по словам экспертов, худший сценарий – бензин по 100 грн за литр, пока остается лишь теоретической угрозой.

О массовых спекуляциях на рынке горючего рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он категорически отметил, что использование панических настроений во время войны для сверхприбылей может иметь последствия. "Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный", – говорится в сообщении.

Гетманцев признал, что топливный рынок – это бизнес, а главной целью любого бизнеса является прибыль. В то же время он отметил, что в стране, которая воюет, где значительная часть инфраструктуры работает на генераторах, топливные компании имеют дополнительную социальную ответственность.

По его словам, резкий рост цен на топливо, который сейчас видят украинцы на заправках, имеет крайне ограниченную причинно-следственную связь с событиями на Ближнем Востоке, в частности войной вокруг Ирана. Негативный эффект от конфликта для Украины заключается не столько в росте цен на топливо, сколько в том, что из-за войны с Ираном фактически сорвался очередной раунд переговоров трехсторонних рабочих групп, а новая дата встречи пока неизвестна.

Гетманцев предупредил, что каждый день войны для Украины – это потери самого ценного: человеческих жизней, территорий и экономического потенциала. Он подчеркнул, что переговоры и так шли очень сложно, а отсрочка и неопределенность могут вообще остановить процесс. Такая ситуация выгодна только "ястребам" – тем, кто отвергает возможность достижения мирного соглашения и стремится к бесконечной войне.

Гетманцев призвал к возобновлению переговорного процесса как можно быстрее, подчеркивая, что политики, которые отвергают мирное соглашение, должны предложить стране реальную альтернативу, а не бесконечную войну. Ключевым сигналом рынка стало прямое заявление, что если ситуация с ценами продолжит обостряться без объективных экономических причин, государство может вмешаться. Гетманцев прямо предупредил, что не хотел бы доводить дело до привлечения Антимонопольного комитета Украины, но такой сценарий возможен.

На фоне новостей о возможном подорожании топлива в отдельных регионах начали появляться очереди на автозаправочных станциях. Частично это объясняется психологическим фактором, ведь водители пытаются заправиться "про запас", опасаясь дальнейшего роста цен.

Эксперты отмечают, что эти краткосрочные скачки цен сейчас связаны не с реальной нехваткой ресурсов, а скорее со спекуляцией и паническими настроениями на рынке. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин предостерегает, что в случае худшего развития событий цена бензина в Украине может теоретически достичь 100 грн за литр, хотя это пока только экстремальный сценарий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировых рынках 3-й день подряд растет стоимость нефти. Утром 3 марта фьючерсы марки Brent подорожали на 1,7 доллара, или 2,2% – до 79,44 доллара за баррель. А американская нефть WTI прибавила 1,17 доллара, или 1,6% – поднявшись до 72,4 доллара за баррель.

