Цены на бензин и дизель выросли до исторического максимума: какую стоимость установили на АЗС

В Украине цены на бензин и дизель выросли до исторического максимума с начала 2022 года из-за резкого подорожания оптовых поставок и роста европейских котировок. Средние розничные цены достигли около 61,5 грн за литр, и при сохранении нынешних цен на нефть возможно дальнейшее повышение на АЗС.

Видео дня

Об этом сообщает издание Enkorr. В конце прошлой недели оптовые цены на светлые нефтепродукты в Украине резко пошли вверх вслед за европейскими котировками.

Первыми отреагировали прямые импортеры ресурса, а уже с выходных крупные сети АЗК начали переписывать данные на стелах. В частности, OKKO и WOG повысили цены на бензин и дизель на 1 грн за литр, установив их на уровне 64,99 грн/л. Позже к повышению присоединились UKRNAFTA и UPG.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в период с 18 по 20 февраля средняя оптовая цена бензина выросла на 50 коп./л – до 52,50 грн/л, а дизельного топлива – сразу на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л. За неделю европейские котировки бензина прибавили более $35 за тонну, дизеля – эквивалент более 2 грн на литре.

Сколько стоит топливо на АЗС сейчас

На автозаправочных станциях средние цены на бензин и дизель выросли примерно на 50 коп./л и достигли 61,49 грн/л на бензин и 61,15 грн/л на дизель – это максимальные показатели с начала полномасштабной войны. В то же время сжиженный газ остался относительно стабильным, в среднем 38,52 грн/л. В крупных сетях цены разошлись в зависимости от стратегии:

OKKO и WOG удерживают "светлые" на уровне 64,99 грн/л;

UKRNAFTA с начала февраля добавила всего 2 грн/л, сейчас 62,99 грн/л;

UPG повысила цены до 61,90 грн/л, сохранив ценовой дисконт;

часть дискаунтеров, таких как "Авантаж 7" и "БРСМ-Нафта", даже точечно снижали цены на бензин, оставаясь среди самых дешевых на рынке.

Сжиженный газ реагирует на рыночные изменения медленнее. Текущие корректировки носят точечный характер и преимущественно "догоняют" предыдущий рост оптовых цен. В большинстве регионов автогаз удерживается в диапазоне 38-38,5 грн/л.

Разница между оптовыми и розничными ценами остается достаточно высокой – около 8-9 грн на литре бензина и дизеля. При условии дальнейшего роста нефтяных котировок или длительного сохранения нынешних уровней на внешних рынках возможен новый этап подорожания на АЗС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Черкасской области разоблачили лицензированную сеть АЗС, которая с 2022 по 2025 год продавала топливо вне учета, создав теневой оборот более 81 млн грн. Из-за схемы государство потеряло более 10 млн грн налогов. Руководству и бухгалтеру предприятия уже объявлены подозрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!