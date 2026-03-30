Цены на АЗС могут достигнуть 100 грн за литр: украинцам рассказали, к чему готовиться в апреле

За выходные стоимость бензина А-95 в Украине не изменилась. В понедельник 30 марта АЗС продают его в среднем по 71,73 грн/л – как и в пятницу, 27 марта. Дизель же подорожал – на 56 коп., до средних 85,23 грн/л. В то же время, в экспертных кругах ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 5 апреля) бензин может подорожать на 1 грн, а дизель – на 2 грн. При этом не исключается, что в целом в апреле стоимость последнего на заправках может достичь 100 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Там отметили: такое подорожание может произойти "при сохранении военного конфликта в Иране".

"Эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть. Увеличивая риски нового энергетического шока", – констатировали аналитики.

В то же время, подчеркивают они, несмотря на то, что в Украине "потенциал для удорожания топлива остается высоким", эффект от войны в Иране пока не такой сильный, как мог бы быть. Причина – конкуренция между сетями АЗС.

"Во второй половине прошлой недели сети АЗС начали снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Также на рынок оказывает существенное влияние государственная сеть "Укрнафта", которая своей ценовой политикой сдерживает удорожание на стелах других сетей", – утверждают авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 67,9-75,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС RLS.

Дизель же продают по 81,9-87,99. Так:

Дороже всего – на АЗС WOG, ОККО.

Дешевле всего – на заправках RLS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!