Цены на аренду жилья в Украине переписали: где квартиры подорожали больше всего

В 2025 году больше всего аренда жилья подорожала в Сумской области – сразу на 34%, тогда как в Киеве и на западе рост был умеренным. Эксперты объясняют, что спрос на аренду возвращается даже в регионы, которые ранее считались дешевыми, что свидетельствует о постепенном восстановлении внутренней миграции и рынка жилья в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Госстата. В сентябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по стране выросла на 8,3% – до 7 816 гривен.

Дороже всего, как и раньше, обходится аренда в столице и западных регионах, однако больше всего за год цены подскочили не в Киеве и не во Львове, а в регионах, где жилье еще недавно считалось относительно доступным. По сравнению с декабрем 2024 года, средняя арендная плата увеличилась почти во всех областях.

В Киеве она достигла 10 100 гривен, что на 5% больше, чем в прошлом году. В традиционно популярных для переселенцев западных областях показатели также пошли вверх:

Закарпатская область – с 11 800 до 12 700 грн (+7%);

– с 11 800 до 12 700 грн (+7%); Львовская область – с 10 400 до 11 500 грн (+10%);

– с 10 400 до 11 500 грн (+10%); Ровенская область – с 9 900 до 10 300 грн (+4%).

На востоке и юге цены остаются самыми низкими, хотя и здесь фиксируют незначительное подорожание. В частности цены сейчас такие:

Херсонская область – с 2 900 до 3 200 грн (+10%);

– с 2 900 до 3 200 грн (+10%); Запорожская область – с 3 600 до 3 900 грн (+8%);

– с 3 600 до 3 900 грн (+8%); Одесская область – с 4 700 до 4 900 грн (+4%);

– с 4 700 до 4 900 грн (+4%); Николаевская область – с 3 700 до 3 900 грн (+5%).

Где аренда подорожала больше всего

Наибольший рост цен зафиксировали в Сумской области, где средняя аренда подскочила с 4 100 до 5 500 гривен, то есть на 34%. Это рекордный показатель за последний год. На втором месте – Киевская область, где жилье подорожало на 18% (с 5 500 до 6 500 грн), а на третьем – Полтавская, где аренда выросла на 15%. В других регионах динамика более умеренная:

Винницкая область – +13%;

– +13%; Житомирская – +12%;

– +12%; Тернопольская – +10%;

– +10%; Хмельницкая – +5%, только в Черкасской области наблюдалось незначительное снижение – с 8 800 до 8 700 грн.

Аналитики крупного профильного портала также подтверждают общее подорожание жилья почти по всей стране. Особенно выросли цены в Одессе, где активно восстанавливается спрос на квартиры у моря. В то же время исключением из общего тренда стали Киев, Запорожье и Николаев, где показатели почти не изменились из-за низкой покупательной способности населения и влияния ситуации с безопасностью.

В Верховной Раде продолжается работа над новым Жилищным кодексом, который должен урегулировать правила аренды и обеспечить поддержку социально уязвимых групп населения. Председатель комитета ВР Елена Шуляк объяснила, что в Европе семьи обычно тратят до 30% своего дохода на аренду социального жилья, и именно такую модель планируют постепенно внедрить в Украине, чтобы уменьшить финансовое давление на граждан.

