Цены на аренду квартир в Киеве изменились: сколько стоит и в каких районах дешевле всего

По состоянию на начало января средняя цена на аренду квартир в Киеве выше, чем была в декабре. Если еще в конце прошлого месяца стоимость составляла 16 тыс. грн, то сейчас – 16,5 тыс. грн.

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Наибольшая стоимость аренды остается в Печерском районе. Об этом свидетельствуют данные M2bomber.

В Печерском районе стоимость аренды составляет 32,9 тыс. грн. На втором месте – Шевченковский район со средней стоимостью аренды 24 тыс. грн.

В Голосеевском, Днепровском и Подольском районах цена съемной квартиры составляют 17 тысяч и 15 тысяч гривен соответственно. Наименьшая стоимость – в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах. Речь идет о таких суммах:

Деснянский район – 10 500 грн;

Дарницкий – 13 950 грн;

Святошинский – 14 550 грн.

Как правильно арендовать квартиру?

1. Перед подписанием договора ознакомьтесь с условиями аренды и уточните все нюансы. Не стесняйтесь задавать все интересующие вас вопросы.

2. Проверьте состояние квартиры: убедитесь, что квартира соответствует описанию в объявлении и все устройства и оборудование работают должным образом.

3. Изучите договор: внимательно прочтите договор перед подписанием, убедитесь, что в нем отражены все условия, которые были обсуждены.

4. Проверяйте платежи: убедитесь, что стоимость аренды включает в себя все необходимые платежи, такие как коммунальные услуги и интернет.

5. Будьте вежливы: общайтесь с владельцем квартиры и соседями уважительно и вежливо. Это поможет сохранить хорошие отношения и избежать конфликтов.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киеве цены на недвижимость в 2024-м могут вырасти на 15% в гривне, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Нехватка рабочей силы на стройплощадках может отрицательно повлиять на рынок жилья. Это произойдет при условии, что столичные застройщики будут увеличивать объемы строительных работ, а также не возникнут непредсказуемые обстоятельства.

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