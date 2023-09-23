Цены на аренду квартир пересчитают: к чему готовиться

В Украине растут цены на аренду квартир, однако уже вскоре ситуация может кардинально измениться. Уже в октябре стоимость жилья стабилизируется, а "горячий сезон" закончится.

Об этом Pro Гроші рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, традиционно в сентябре и августе наблюдается высокий спрос на рынок аренды. Это происходит, в том числе, из-за большого количества студентов, которые ищут жилье в крупных городах.

Спрогнозировать динамику цен сложно, так как это в том числе будет зависеть от того, что будет с электроэнергией зимой. Однако, в отдельных случаях в октябре цена может снизиться на 5-10%.

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"Аренда квартир в отдельных регионах упадет где-то в диапазоне 5-10% той цены, что мы имеем сейчас, потому что ажиотажный спрос пройдет", – прогнозирует Берещак. В первую очередь ситуация будет зависеть от того, будут ли длительные отключения электроэнергии.

Отключение тока может повлиять на стоимость аренды квартир на последних этажах, в домах с электрическим отоплением. Жесткие графики отключения в целом сократят спрос на недвижимость, что приведет к снижению цен.

К слову, из-за масштабных и длительных отключений тока в прошлом году также изменился и спрос на аренду.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине продают квартиру за 20 тыс. долларов. За эти деньги можно приобрести жилье без ремонта.

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