Цены на аренду домов под Киевом резко изменились: где выросли почти вдвое, а где стало дешевле

Аренда частных домов в Киеве и пригороде за год в основном подорожала, однако ситуация на рынке остается неоднородной. Больше всего цены выросли в Белогородке (+95%), Гнедине (+75%) и Гостомеле (+69%), тогда как в ряде других населенных пунктов – наоборот, заметно снизились. Дороже всего арендовать дом, как и раньше, в Козине, где медианная стоимость (половина домов дешевле этого показателя, а половина – дороже) составляет 442 тыс. грн в месяц.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного крупной платформой онлайн-объявлений. OBOZ.UA выбрал главное.

Где аренда домов подорожала больше всего

В Киеве медианная стоимость аренды частного дома в мае 2026 года составляла 110 тыс. грн в месяц. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост среди пригородов зафиксировали в Белогородке – сразу на 95%. Там медианная цена достигла 97 тыс. грн в месяц. Также существенно подорожала аренда в таких местах:

Гнидин – на 75%, до 109 тыс. грн;

Гостомель – на 69%, до 70 тыс. грн;

Чабаны — на 41%, до 70 тыс. грн;

Вишенки — на 21%, до 176 тыс. грн;

Украинка – на 21%, до 79 тыс. грн;

Козин – на 18%, до 442 тыс. грн;

Гатное – на 11%, до 115 тыс. грн;

Новые Петровцы – на 9%, до 62 тыс. грн.

Где цены, наоборот, упали

В то же время в ряде населенных пунктов аренда стала дешевле. Больше всего медианные цены снизились в Лебедовке – на 29%, хотя даже после этого аренда там стоит 381 тыс. грн в месяц.

Также падение зафиксировали в следующих населенных пунктах:

Вышгород – на 27%, до 53 тыс. грн;

Гореничи – на 26%, до 88 тыс. грн;

Ирпень – на 23%, до 25 тыс. грн;

Романков – на 23%, до 176 тыс. грн;

Подгорцы – на 21%, до 79 тыс. грн;

Бровары – на 17%, до 12 тыс. грн.

Рынок аренды меняется неравномерно

В столице интерес к аренде домов за год несколько снизился. Количество откликов на объявления в мае было на 17% меньше, чем годом ранее. Еще заметнее сократился спрос в Ходосовке (-51%), Вишенках (-48%), Гатном (-47%), Гнидине (-35%), Вышгороде (-33%), Новых Петровцах (-26%) и Белогородке (-22%).

В то же время отдельные пригороды стали более популярными среди арендаторов. Наибольший рост количества откликов зафиксировали в Новых Подгорцах (+75%), Чабанах (+53%), Хотяновке (+44%), Украинке (+32%), Лебедовке (+16%), Гостомеле (+10%) и Козине (+8%).

Аналитики отмечают, что четкой тенденции к тотальному сезонному подорожанию жилья в этом году не наблюдается. Стоимость все больше зависит от конкретного местоположения, его инфраструктуры и соотношения цены и спроса.

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