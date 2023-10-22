Цены могут взлететь аж на 25%: украинцев предупредили о подорожании молочки

В Украине скоро могут значительно подорожать молочные продукты, а некоторые товары даже могут быть в дефиците. В частности, речь идет о сливочном масле.

Так, стоимость масла может вырасти примерно на 20-25% по сравнению с летними показателями. Об этом рассказал аналитик молочных рынков Максим Фастеев в комментарии УНИАН.

Специалист подчеркнул, что на удорожание молочки влияет динамика закупочных цен сырого молока. А это, в свою очередь, зависит от баланса спроса и предложения.

Фастеев добавил, что жара, которая была в августе, негативно повлияла на показатели производства сырого молока в нашей стране. В частности, тепловые удары навредили коровам, из-за чего произошло падение производительности в течение нескольких месяцев.

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"С другой стороны, спрос на молочную продукцию в последние месяцы рос – бум внутреннего туризма и новая волна возвращения украинцев из-за границы перед началом учебного периода продуцировали активные продажи сыров и свежей категории в HoReCa и ретейле", – пояснил специалист.

Кроме того, одной из причин удорожания молочки является то, что многие розничные сети в прошлом месяце продавали молокопродукты со скидкой. Это спровоцировало повышенный спрос на сырое молоко, закупочные цены на которое с августа по октябрь выросли более чем на 15%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в 2023 году, вопреки многим прогнозам, не образовался дефицит овощей т. н. борщового набора – картофеля, лука, моркови, капусты и свеклы. Также значительно снизились цены на эти продукты – некоторые позиции за год подешевели в 2,5 раза. Помогло повышение урожайности в западных областях Украины, что покрыло нехватку овощей из Херсонской области.

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