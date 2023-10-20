В Украине кардинально изменились цены на ключевые овощи: обещанного дефицита не произошло

В Украине в 2023 году, вопреки многим прогнозам, не образовалось дефицита овощей т.н. борщевого набора – картофеля, лука, моркови, капусты и свеклы. Также значительно снизились цены на эти продукты – некоторые позиции за год подешевели в 2,5 раза. Помогло повышение урожайности в западных областях Украины, что покрыло нехватку овощей с Херсонщины.

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. По ее словам, производители западных регионов отмечают увеличение урожайности борщевого набора на 10-15%.

Сильнее всего при этом увеличились урожаи лука и моркови, которые традиционно выращивались на оккупированных территориях. Именно поэтому, по сравнению с прошлым годом, эти две позиции стали рекордсменами по снижению цены.

Видео дня

"Сейчас они (морковь и лук. – Ред.) в 2,5 раза дешевле, чем в октябре 2022 года. Сегодня (20 октября. – Ред.) на площадке для торговли с авто "Шувар" отечественная морковь стоит 6,5-7 грн за кг, а лук - 10-11 грн за кг", – отметила Попович.

Подешевели также свекла и белокочанная капуста – на 20% и 25% соответственно. Однако в долларовом эквиваленте цены на эти "борщевые" позиции остаются неизменными.

Картошка стала единственной в борщевой группе, по которой зафиксирован рост цены. Это в значительной степени обусловлено сезонным фактором и ростом спроса, отмечает эксперт.

"Процесс уборки урожая завершен, фермеры закладывают большие объемы в хранилища, соответственно предложение картофеля непригодного для длительного хранения на рынке сокращается... Уже к новому году ситуация стабилизируется – тогда откроются крупные коммерческие хранилища. По свидетельствам фермеров, нет никаких предпосылок для волнений, ведь последние два года погодные факторы были чрезвычайно благоприятными для производителей картофеля, а урожай увеличился", – объяснила Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, за год в украинских супермаркетах заметно подорожали сыры. В частности, за период с сентября 2022 года по сентябрь-2023 "Украинский" жирностью 50% вырос в цене на 117,95 грн/кг – до средних 412,2 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!