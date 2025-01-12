"Цены могут вырасти на 25%": какие квартиры в новостройках будут выбирать украинцы в 2025 году

В 2025 году цены на квартиры в новостройках могут возрасти на 15-25%, а основной спрос будет на качественное жилье комфорт-плюс класса. Покупатели будут выбирать застройщиков с проверенной репутацией и широкими возможностями для покупки.

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Об этом рассказала обозреватель рынка Виктории Берещак в комментарии СМИ. По словам экспертов, потенциальные покупатели будут выбирать квартиры в тех жилых комплексах, где застройщики способны гарантировать:

стабильную строительную динамику: важным фактором для покупателей станет отсутствие перерывов в строительстве с 2022 года;

важным фактором для покупателей станет отсутствие перерывов в строительстве с 2022 года; разные формы покупки: это могут быть программы длительной рассрочки (от 3 лет), покупка по госпрограммам или специальные условия для определенных категорий граждан;

это могут быть программы длительной рассрочки (от 3 лет), покупка по госпрограммам или специальные условия для определенных категорий граждан; широкий выбор планировок и эргономических решений: украинцы стремятся к современному жилью с европланированием, что соответствует их потребностям;

украинцы стремятся к современному жилью с европланированием, что соответствует их потребностям; адаптацию ЖК к новым реалиям: застройщики, предлагающие жилье с высоким уровнем энергетической независимости (собственные генераторы, альтернативные источники энергии) и дополнительные сервисы для жителей, будут иметь значительные конкурентные преимущества.

Рост спроса ожидается на квартиры в ЖК комфорт-плюс класса, обычно предполагающие концепцию "город в городе", включающую развитую внутреннюю инфраструктуру. По прогнозам директора по продажам строительной компании GAZDA Марианны Бигунец, в 2025 году цены на первичном рынке вырастут на 15–25%.

Инфляция. Постоянное удорожание строительных материалов и монтажных работ.

Постоянное удорожание строительных материалов и монтажных работ. колебания валютного курса В зависимости от ситуации на валютном рынке стоимость квадратного метра может возрасти.

В зависимости от ситуации на валютном рынке стоимость квадратного метра может возрасти. изменения в налогообложении В частности возможно увеличение военного сбора с 1,5% до 5%.

В частности возможно увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. спрос в безопасных регионах. Наивысший спрос будет наблюдаться в западных и центральных областях, где ситуация лучше лучше.

Отдельно эксперты отмечают, что цены также будут влиять "наценка за безопасность". В безопасных регионах квартиры могут быть на 10–15% дороже по сравнению с менее безопасными городами.

Будут ли резкие колебания цен

Риелтор и член АФНУ Людмила Колесник считает, что рынок недвижимости в 2025 году будет оставаться стабильным, без резких ценовых скачков. Несмотря на потенциальные колебания, значительных потрясений не ожидается. По мнению Виктории Берещак, ценовые качели будут минимальными, а умеренное удорожание квадратного метра связано с ростом себестоимости строительства.

Специалисты сходятся во мнении, что в 2025 году украинский рынок недвижимости будет оставаться динамичным. Несмотря на экономические вызовы, застройщики будут продолжать работу над повышением качества жилья, предлагая покупателям выгодные условия покупки и современные решения. Основной спрос приходиться на квартиры комфорт-класса с современными планировками площадью 50-75 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве ощутимо выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 3,55% или почти на 2 000 грн за 1 кв. м – до средних 53225 грн. За год же цены выросли значительно больше – на 24,65%, или более чем на 10 500 грн.

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