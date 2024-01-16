Прежние цены больше неактуальны: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Покупать 1-комнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Украины стало дороже, причем практически по всей стране. Так, за год (с декабря-2022 по декабрь-2023) цены на такое жилье выросли в диапазоне от 3,2 до 49,1%.

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Так, больше всего 1-комнатные квартиры подорожали, как рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, в Черниговской области – собственно, на 49,1%. А кроме того, в:

Кировоградской – 42,2%;

Черкасской – 38,3%;

Ивано-Франковской областях – 36,2%;

город Киеве – 30%.

Самое незначительное подорожание было зафиксировано в Николаевской области – 3,2%. А также:

Житомирской – 5,5%;

Винницкой – 9,2%;

Одесской – 9,3%.

В остальных же регионах 1-комнатные квартиры подорожали в пределах 10,5-25,3%.

Где подешевело

В то же время рост цен затронул не полностью всю Украину – в двух областях они снизились. Это:

Херсонская – на 24,9%

Киевская – на 4,8%.

Сколько стоят квартиры

В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры стоят от средних 23 486 до 88 685 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в:

в Киеве – в среднем 88 685 долларов;

Львовской области – 66 648 долларов;

Закарпатской – 53 401 доллар;

Винницкой – 49 490 долларов;

Одесской – 47 034 доллара.

Дешевле всего, по данным аналитиков, такое жилье покупать в Николаевской области – в среднем 23 486 долларов. А кроме того:

Запорожской – 23 591 доллар;

Херсонской – 23 787 долларов;

Кировоградской – 25 331 доллар;

Сумской – 27 128 долларов.

Новое жилье будет дешеветь

В то же время ожидается, что в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

Как рассказал OBOZ.UA соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов, на первичном рынке существует крепкая связь войны, спроса, темпов строительства, качества ЖК, способов приобретения, курса валют и себестоимости строительства. И именно на этом должна основываться ценовая политика девелоперов.

"Однако уже сейчас некоторые компании озвучивают собственные коммерческие планы по поднятию цен на их объектах на 10-15%. Это кажется ожидаемым общерыночным трендом, но вряд ли звучит убедительно и корректно по отношению ко всему рынку. Ведь несколько абсурдно, когда в объектах с нулевым или слабым спросом при стабильной себестоимости стремительно растут цены. В среднем по рынку увеличение цен может не превысить 3-5%", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве новые квартиры уже подешевели. За год цены снизились почти на 5000 грн – со средних 47 750 до 43 000 грн/кв. м.

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