"Цена трех чашек кофе": в Vodafone назвали справедливыми тариф в 400 грн

Рост тарифов мобильных операторов обусловлен прежде всего критическим увеличением расходов на поддержку сети. Среди них огромные счета за электроэнергию, закупка топлива для генераторов и необходимость покупать оборудование за валюту. Вместе с тем, считают в Vodafone, текущие цены в 400 грн являются рыночными и справедливыми – ведь столько же стоят 3-4 чашки кофе в Киеве.

Видео дня

Об этом медиа рассказала CEO Vodafone Ольга Устинова. Она отмечает: хотя компания и остается прибыльной, но инвестиции в инфраструктуру вдвое превышают чистую прибыль.

В то же время, отметила она, хотя телеком является капиталоемким бизнесом с маржинальностью около 50%, более 33% из них сразу идет на капитальные расходы. В частности, развитие и поддержку сети.

"Все оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растут курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают. Плюс государство планирует тендер на 5G-лицензии. Это миллиарды гривен, которые пойдут в бюджет страны, и их тоже надо где-то взять. Мы не можем отказаться от 5G, потому что это вопрос конкуренции и эволюции сервисов", – объясняет Ольга Устинова.

Она рассказала, что для минимизации дискомфорта для клиентов, оператор меняет стоимость тарифных планов поэтапно – так, чтобы для конкретного абонента цена росла не чаще одного раза в год .

Устинова считает нынешнюю цену за услуги вполне рыночной и справедливой. Она сравнивает ее со стоимостью нескольких чашек кофе в Киеве.

"Давайте посмотрим на цифры: тариф 400 грн в месяц – это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве. За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца. Я не считаю, что эта цена настолько критична, что люди не могут ее оплатить, особенно по сравнению с количеством услуг, которые они получают", – объясняет свою позицию исполнительный директор.

Также она считает, что государственное регулирование или фиксация тарифов являются рискованными, поскольку это может нарушить окупаемость бизнеса. Устинова объясняет: если тарифы станут ниже себестоимости, компания не сможет выполнять обязательства перед государством.

"Когда мы покупали лицензии на частоты, мы платили государству миллиарды гривен за определенные "правила игры". Это бизнес-кейс: ты инвестируешь огромные средства, берешь на себя обязательства по покрытию дорог и населенных пунктов и рассчитываешь окупаемость. Если тарифы будут ниже себестоимости, то бизнес просто не сможет работать и выполнять лицензионные условия", – объяснила CEO Vodafone.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!