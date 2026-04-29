Цена резко взлетела: фермеры назвали овощ, который стоит 600 грн за килограмм

В Украине стартовал сезон продажи спаржи. Из-за нестабильной погоды, курсовых колебаний и общего подорожания производства цены на этот продукт, по сравнению с прошлым годом, выросли на 20-25% и сейчас достигают 600 грн за килограмм.

Об этом, как сообщает AgroPortal.ua, заявила Ольга Костюк, исполнительный директор одного из крупнейших в Украине агропредприятий, специализирующегося именно на спарже. Она раскрыла ситуацию на рынке сейчас и к чему производители готовятся в будущем.

Цены сезона 2026 года

Зеленая спаржа – 500 грн/кг.

Белая спаржа – 600 грн/кг.

Фиолетовая спаржа – 550 грн/кг .

. Белая (с повреждениями) – 350 грн/кг.

Сезон-2026 стартовал 15 апреля — на четыре дня позже, чем в прошлом году. Костюк отмечает, что впоследствии цена на этот продукт традиционно падает.

"В начале сезона цена выше, потому что спаржи еще нет, есть определенный ажиотаж. Затем есть пик сезона, когда ее максимально много на рынке. Для небольших производителей, которые не имеют постоянного сбыта, это очень сложно", – говорит агробизнесменка.

Что будет дальше

Она отмечает, что средняя урожайность культуры — около 3 т/га. Прошлый сезон, по ее словам, оказался тяжелым из-за четырех волн весенних заморозков: урожайность упала минимум на 15%, несмотря на введение в оборот новых площадей.

Поэтому владельцы спаржевого бизнеса производители закладывают новый сезон осторожно. После потепления спаржа начинает вегетацию, а резкое ночное похолодание может уничтожить молодые побеги.

В то же время производители готовятся к насыщению рынка: по их прогнозам, через два года пик сезона неизбежно спровоцирует избыток предложения. Поэтому хозяйства изучают возможности переработки и длительного хранения продукции – чтобы обеспечить равномерный сбыт и не зависеть от короткого сезонного окна.

Также OBOZ.UA сообщал о начале в Украине сезона ранней капусты местного производства. Он стартовал с опозданием на две недели из-за холодной весны, но цены ниже, чем в прошлом году – овощ в супермаркетах уже продается по 30-65 грн за килограмм, однако дальнейшее увеличение предложения может удешевить овощ в мае.

