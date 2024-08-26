В Украине существенно переписали цены на популярный летний продукт: сколько стоит на рынке

В Украине резко подорожала голубика. Так, на одном из крупнейших оптовых рынков страны в середине августа эта ягода стоила в среднем 95 грн/кг, тогда как а на прошлой неделе (закончилась 25 августа) цены выросли до 135 грн/кг. Т.е., на 42%.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: на значительное повышение цен на голубику повлияли 2 фактора. В частности:

окончанием основного периода урожая;

ограничение предложения.

"Скачок цены может свидетельствовать о начале завершения сезона, когда на рынке остаются только последние партии продукции. Учитывая это, цены, вероятно, будут расти до конца сезона", – сообщила Попович.

При этом она подчеркнула: в случае, если будут новые поставки из других регионов или стран, "это может временно снизить цены". Признав в то же время, что долгосрочная стабилизация "не ожидается до следующего сезона".

Сколько голубика стоит в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику в среднем по 212,66 грн. В частности:

Metro – 229,98 грн/кг;

Novus – 229 грн/кг;

Auchan – 179 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократится. В то же время сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

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