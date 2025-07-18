Три системно значимых банка РФ планируют обратиться к государству за финансовой помощью – Bloomberg

Руководители некоторых крупнейших банков России частным образом обсуждают возможность обращения за государственной финансовой помощью. Вероятность такого сценария зависит от дальнейшего роста объема проблемных кредитов в течение следующего года.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и слова нынешних и бывших чиновников, по меньшей мере три кредитора, которых Банк России определил как системно важные, рассматривали возможность того, что им может понадобиться рекапитализация в течение следующих 12 месяцев. В случае ухудшения ситуации они намерены обратиться к Центробанку за помощью.

Внутри банков уже обсуждают, каким образом будут обращаться к регулятору в случае углубления проблем. Причина в том, что реальное состояние их кредитных портфелей значительно хуже, чем официально показано в отчетности.

Лица, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что окончательное решение по запросу на помощь будет зависеть от динамики проблемных займов. Однако сами обсуждения становятся все более актуальными почти для всего банковского сектора РФ.

На бумаге банковская система находится в относительно хорошем состоянии – доходы стабильны даже на фоне роста так называемых неработающих кредитов компаниям и домохозяйствам, при этом ключевая процентная ставка Центробанка держится на почти рекордно высоком уровне в 20%. Официальный уровень безнадежной задолженности значительно ниже, чем во время предыдущих кризисов, когда власть была вынуждена вмешиваться.

Несмотря на это, сам Центробанк РФ советует банкам не признавать всю глубину проблем, а сосредоточиться на реструктуризации займов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллинана экономическом форуме в Санкт-Петербурге 2 июля отрицала риск масштабного финансового кризиса, заверив, что банковская система России "хорошо капитализирована". По ее словам, в запасе есть около 8 триллионов рублей резервов, и все опасения относительно стабильности системы "абсолютно беспочвенны".

В регуляторе добавили, что могут при необходимости высвободить макропруденциальный буфер капитала, что позволит банкам перекрывать убытки даже при сниженных уровнях капитала. Такой шаг может ослабить давление на систему, если убытки не превысят предел, предусмотренный этим буфером.

По состоянию на 1 апреля доля проблемных корпоративных займов составляла 4%, тогда как просроченные потребительские кредиты – 10,5%. Однако банкиры уже открыто говорят о сложном годе впереди.

Главный исполнительный директор "Сбербанка", крупнейшего кредитора России, Герман Греф на собрании акционеров признал, что перспективы на следующий год вызывают беспокойство из-за ухудшения качества займов и необходимости реструктуризации долгов. Он выразил надежду, что финансовая система сможет справиться с вызовами совместными усилиями и пережить "сложные времена".

В ВТБ, втором по величине кредиторе России, доля проблемных кредитов от физических лиц в его розничном портфеле достигла 5% в мае, составив 377 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пианов. Этот показатель с начала года вырос на 1,2 процентных пункта. Доля проблемных кредитов может достичь 6-7% к 2026 году, сказал Пианов, отметив, что это ниже пика в 8-10%, наблюдавшегося в 2014-16 годах.

Банковские руководители объяснили, что заемщики сталкиваются с высокими ставками, а доля плохих кредитов продолжает расти. При этом банки пока имеют резервы и сосредоточены на реструктуризации займов.

Хотя пока мало явных признаков системного кризиса, полная картина может быть скрытой, поскольку значительная часть информации является закрытой. Один из собеседников подчеркнул, что в случае необходимости проблему можно будет решить с помощью финансовых вливаний.

Россия уже имеет опыт подобных ситуаций: в 2017 году Центробанк потратил не менее триллиона рублей на спасение трех крупных частных банков – "Открытие", "Промсвязьбанка" и "Б&Н Банка". Тогда эти меры были названы необходимыми для сохранения стабильности всей финансовой системы.

В том же году Центробанк создал Фонд консолидации банковского сектора – структуру для финансовой поддержки проблемных кредиторов и их оздоровления. Этот механизм и сейчас может быть задействован, если ситуация в банковском секторе резко ухудшится.

Как сообщал OBOZ.UA, в России обострился конфликт между правительством и Центробанком из-за рекордной учетной ставки в 21%, которая сдерживает экономику и блокирует инвестиции в гражданский сектор. Кремль, на фоне падения доходов и роста дефицита бюджета, давит на Эльвиру Набиуллину (глава Центробанка) с требованием снизить ставку уже в июне, чтобы "влить деньги" в экономику и избежать рецессии.

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