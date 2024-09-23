Три больших санкционных карьера в Украине может захватить компания с капиталом в 100 грн – СМИ

Три больших санкционных карьера в Украине находятся в процессе отчуждения их специальных разрешений. Между тем, компания с уставным капиталом в 100 грн, вероятно, пытается получить контроль над этими добывающими предприятиями.

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Об этом пишут журналисты Nadra Info. В сфере добывающей промышленности Украины разворачивается новый скандал, связанный с возможными попытками захвата контроля над несколькими стратегическими месторождениями гранитов.

Как сообщают журналисты и независимые источники, три крупных предприятия – АО "Коростенский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод" (АО МКДЗ) и ЧАО "Пинязевицкий карьер" – оказались в центре событий, которые могут привести к отчуждению их специальных разрешений на использование недрами. Однако процесс сопровождается многочисленными вопросами законности таких действий и возможного бездействия со стороны правоохранительных органов.

28 августа 2024 в Государственную службу геологии и недр Украины поступили заявления об отчуждении специальных разрешений на пользование недрами для четырех участков. В частности:

Коростенское (Стремигородское) месторождение – спецразрешение № 634 (АО "Коростенский карьер");

– спецразрешение № 634 (АО "Коростенский карьер"); Месторождение Пинязевицкое – спецразрешение № 766 (АО МКДЗ);

– спецразрешение № 766 (АО МКДЗ); Месторождение Пинязевицкое-II – спецразрешение № 1601 (ЧАО "Пинязевицкий карьер");

– спецразрешение № 1601 (ЧАО "Пинязевицкий карьер"); Месторождение Пинязевицкое-II, участок-Северный – спецразрешение № 6136 (ЧАО "Пинязевицкий карьер").

Все эти заявки подала одна компания – ООО "Новел Пром", основанная в Киеве в 2020 году. Уставный капитал компании составляет всего 100 гривен, что вызывает немалые сомнения в ее способности оперировать такими активами. По данным YouControl, владельцем компании ранее был Александр Терлецкий из Винницкой области, впоследствии контроль перешел к Юрию Деревецкому из Черкасской области, а в апреле 2024 года компанию возглавил Марк Трабулси из Киева.

Несмотря на смену владельца, на июль 2024 года ООО "Новел Пром" не было зарегистрировано как недропользователь, что свидетельствует о вероятной попытке завладеть специальными разрешениями на использование недр с помощью юридических процедур. Обращение в Госгеонадр с заявлениями по поводу месторождений другого пользователя может свидетельствовать о попытке приобрести эти разрешения по процедуре отчуждения.

Процесс отчуждения специальных разрешений уже попал в судебные инстанции. 19 сентября 2024 года в Хозяйственный суд города Киева был подан находящийся под санкциями СНБО с мая 2023 года иск от ES Mining Company Limited (Кипр) против АО "Коростенский карьер". Иск касается признания недействительным договора и запрета на внесение изменений в владельца специальных разрешений на пользование недрами. Это усиливает подозрения в попытках незаконного захвата активов и указывает на возможную правовую борьбу за контроль над месторождениями.

Специальные разрешения на использование недр для вышеупомянутых предприятий в августе 2024 года были выведены из-под санкций СНБО, что позволило компаниям возобновить свою деятельность. Однако, как сообщают источники, отчуждение этих разрешений на использование недр, вероятно, продолжается под прикрытием юридических манипуляций. Является ли это законной процедурой или частью схемы по захвату активов – вопрос, который остается открытым.

На фоне этих событий возникает вопрос о причастности к процессу высокопоставленных должностных лиц и возможном бездействии правоохранителей. Пока журналисты продолжают расследование, чтобы раскрыть все детали этого дела.

Известно, что некоторые правоохранительные органы могли закрывать глаза на вероятные нарушения, что подвергает сомнению их прозрачность и беспристрастность в процессе контроля за недропользованием. В скором времени OBOZ.UA раскроет больше информации о том, кто стоит за попытками захватить контроль над санкционными карьерами и почему правоохранители, вероятно, игнорируют это дело.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, владельцы украинских добывающих предприятий, у которых есть доля России или ее резидентов, продолжают спасать свой бизнес в Украине, несмотря на санкции. Среди "предприимчивых" – олигарх Вадим Новинский и бизнесмен Игорь Наумец, разоблачаемый в прямых связях с РФ.

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