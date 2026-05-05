Травили украинцев суррогатом: в Украине разоблачили незаконное производство алкоголя

Правоохранители в Днепре разоблачили подпольное производство алкогольных напитков. Злоумышленники обустроили места хранения и наладили пути сбыта фальсификата. Во время санкционированных обысков было изъято продукции на более 4 млн грн.

Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный алкоголь, дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Подпольное предприятие организовали жители Днепра. Для налаживания массового производства товара обустроили цех на территории города, а готовую продукцию хранили в заранее арендованных гаражных и складских помещениях. Сбывали контрафакт оптом и в розницу через подконтрольные магазины области.

Полицейские задокументировали незаконную деятельность теневого предприятия по изготовлению фальсификата. Правоохранители провели 36 санкционированных обысков по местам производства, хранения и сбыта незаконной продукции.

Во время обысков было обнаружено и изъято продукции на более чем 4 млн грн, в частности:

более 3500 литров спирт;

более 4000 литров фальсифицированной алкогольной продукции в бутылках;

2100 литров продукции в тетрапаках;

почти 10 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок;

оборудование для изготовления фальсификата;

пустую картонную и пластиковую тару;

черновые записи, компьютерную технику, деньги, 6 транспортных средств и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас продолжается досудебное расследование по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров, а также использования поддельных акцизных марок. Также решается вопрос о проведении необходимых процессуальных действий и назначении экспертиз с целью установления всех участников преступной схемы.

Правонарушителям инкриминируют:

часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – изготовление, хранение и т.д. марок акцизного налога или голографических защитных элементов, максимальная санкция составляет лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества;

часть 2 статьи 204 УК – незаконное изготовление подакцизных товаров, максимальной санкцией является лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконной продукции.

