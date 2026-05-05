Травили украинцев суррогатом: в Украине разоблачили незаконное производство алкоголя
Правоохранители в Днепре разоблачили подпольное производство алкогольных напитков. Злоумышленники обустроили места хранения и наладили пути сбыта фальсификата. Во время санкционированных обысков было изъято продукции на более 4 млн грн.
Чтобы замаскировать товар собственного производства под элитный алкоголь, дельцы использовали поддельные акцизные марки и этикетки известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Подпольное предприятие организовали жители Днепра. Для налаживания массового производства товара обустроили цех на территории города, а готовую продукцию хранили в заранее арендованных гаражных и складских помещениях. Сбывали контрафакт оптом и в розницу через подконтрольные магазины области.
Полицейские задокументировали незаконную деятельность теневого предприятия по изготовлению фальсификата. Правоохранители провели 36 санкционированных обысков по местам производства, хранения и сбыта незаконной продукции.
Во время обысков было обнаружено и изъято продукции на более чем 4 млн грн, в частности:
- более 3500 литров спирт;
- более 4000 литров фальсифицированной алкогольной продукции в бутылках;
- 2100 литров продукции в тетрапаках;
- почти 10 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок;
- оборудование для изготовления фальсификата;
- пустую картонную и пластиковую тару;
- черновые записи, компьютерную технику, деньги, 6 транспортных средств и другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас продолжается досудебное расследование по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров, а также использования поддельных акцизных марок. Также решается вопрос о проведении необходимых процессуальных действий и назначении экспертиз с целью установления всех участников преступной схемы.
Правонарушителям инкриминируют:
- часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины (УКУ) – изготовление, хранение и т.д. марок акцизного налога или голографических защитных элементов, максимальная санкция составляет лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества;
- часть 2 статьи 204 УК – незаконное изготовление подакцизных товаров, максимальной санкцией является лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконной продукции.
