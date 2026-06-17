Аренда жилья ставит ВПЛ на грань выживания: какие правила рынка недвижимости хотят пересмотреть

Из-за цен на аренду жилья значительной части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) фактически не хватает средств на удовлетворение остальных потребностей. Для системного решения кризиса в Украине предлагается провести жилищную реформу, цель которой – снижение налогов для арендодателей, защита прав арендаторов и владельцев недвижимости, а также развитие сегмента доступного жилья.

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Так считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она подчеркивает, что для преодоления кризиса текущих программ компенсаций и выплат недостаточно.

Связь между эвакуацией и рынком аренды

О критическом положении ВПЛ свидетельствует то, что среди всего населения Украины жилье снимают 17% граждан, но среди внутренних переселенцев – значительно больше. Это подтверждает прямую зависимость между войной и потребностью в аренде.

"Для людей, которые лишились возможности жить в собственном доме или были вынуждены переехать из-за боевых действий, аренда часто становится не временным решением на несколько месяцев, а долгосрочной реальностью", – говорит Шуляк.

Финансовая нагрузка на арендаторов

Настоящим вызовом для украинцев, вынужденных искать убежище в других общинах, является соотношение стоимости аренды и их реальных доходов. Для большинства семей эти расходы уже стали непосильными или критическими.

Согласно данным социологического опроса, бюджет украинских семей распределяется следующим образом:

36% граждан тратят на жилье и коммунальные услуги от 20% до 50% своего общего дохода.

своего общего дохода. 28% опрошенных вынуждены тратить на жилье от 50% до 70% всего семейного бюджета.

семейного бюджета. 16% респондентов направляют на оплату жилья более 70% своих доходов, что фактически не оставляет средств на другие базовые нужды.

"Это означает, что для значительной части арендаторов расходы на жилье уже являются критическими или близки к критическим. Особенно это касается ВПЛ, у которых одновременно возникают расходы на адаптацию в новой общине, поиск работы, обучение детей и обустройство быта", – объясняет глава парламентского комитета по градостроительству.

Шаги к реформе

Для преодоления кризиса Елена Шуляк предлагает кардинально изменить подходы к государственной жилищной политике: вместо того чтобы сосредоточиваться исключительно на строительстве новой коммерческой недвижимости, приоритетом должно стать выведение рынка аренды из тени и создание защитных механизмов для уязвимых слоев населения. Стратегия реформирования включает основные направления:

снижение налогов для арендодателей – упрощение правил и финансовое стимулирование владельцев квартир будет побуждать их заключать официальные, юридически заверенные договоры;

– упрощение правил и финансовое стимулирование владельцев квартир будет побуждать их заключать официальные, юридически заверенные договоры; защита прав обеих сторон – создание прозрачной рыночной среды, где права как владельца имущества, так и непосредственного арендатора будут одинаково защищены законом;

– создание прозрачной рыночной среды, где права как владельца имущества, так и непосредственного арендатора будут одинаково защищены законом; развитие доступного сегмента – запуск государственных и муниципальных программ социальной аренды для людей, которые финансово не в состоянии выдерживать коммерческие рыночные цены.

"Данные опроса еще раз подтверждают необходимость практической реализации жилищной реформы. Для миллионов людей вопрос жилья – это не абстрактная часть восстановления, а ежедневная финансовая нагрузка, от которой зависит их способность оставаться в Украине, работать, интегрироваться в сообщества и планировать будущее", — – резюмирует Шуляк.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине стартует пилотный проект социального жилья для ВПЛ под названием "Домик в селе". В рамках этой инициативы местные общины будут выкупать свободные частные дома и передавать их переселенцам для длительного проживания.

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