Что не так с хайповым мем-коином Трампа: заработок на президентстве или попытка превратить США в криптостолицу мира

Избранный президент США Дональд Трамп совершил беспрецедентный шаг: за четыре дня до инаугурации он запустил собственную криптовалюту TRUMP. Это вызвало шок как в политических, так и в финансовых кругах.

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Эксперты Forbes опасаются, что этот цифровой токен являет собой "тревожное слияние личного обогащения и политической власти". Учитывая момент выпуска актива и концентрацию токенов в связанных с Трампом компаниях, аналитики задумались: а правда ли 47-ой президент поддерживает криптоинновации или же он просто стремится монетизировать свое президентство.

За 48 часов после появления стоимость мем-коина TRUMP выросла в 3,5 раза – с $20 до $70, что увеличило объем торгов более чем на $24 млрд, а его рыночную капитализацию – более чем на $14 млрд. Но многие аспекты в структуре актива вызывают опасения насчет классификации ее как ценной бумаги:

80% выпущенной криптовалюты сконцентрировано в собственности принадлежащей Трампу компании CIC Digital LLC, а маркетингом проекта занимается Trump Organization;

планы насчет дополнительной эмиссии 800 млн токенов в течение трех лет несут риски размывания;

попытка отказаться от ответственности дистанцировать токен от политической власти противоречит его срокам и маркетингу;

мем-коины не имеют экономической или транзакционной ценности и часто рассматриваются как средство спекулятивной торговли.

И хотя в описании проекта подчеркивается, что токен TRUMP является не ценной бумагой, а выражением поддержки избранному президенту, Верховный суд США традиционно придерживается позиции "содержание превыше формы". Кроме того, в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) неоднократно подчеркивали, что это не отменяет экономических реалий инвестиционной схемы.

Впрочем, Трамп уже объявил о грядущих переменах в SEC – известного своей критической позицией к криптовалютам Гэри Гэнслера на посту председателя комиссии заменит криптооптимист Пол Аткинс. В 2002-2008 годах он уже работал в SEC и запомнился своей поддержкой облегченного регулирования криптовалют, поэтому он должен возглавить запланированное Трампом преобразование США в "мировую криптостолицу".

Но предпочтения отдельных политиков и личностей во главе SEC все равно не могут преобладать над действующим законодательством о ценных бумагах. Например, над тестом Хауи, который Верховный суд США вот уже более 75 лет в обязательном порядке использует для определения и регулирования ценных бумаг.

Задача Аткинса как главы SEC – поддержание баланса между отраслевыми инновациями и защитой инвесторов. Поэтому он будет обязан соблюдать законодательство о ценных бумагах на основе экономической сущности, а не формы, что всегда является особенно острым вопросом для таких токенов, как TRUMP.

Также у аналитиков вызывает опасения то, что стоимость такого токена может напрямую зависеть от политических решений президента, что вызывает конфликт между его общественным долгом и стремлением к прибыли. Дополнительный уровень сложности добавляет активное и повсеместное участие членов семьи Трампа в деловой и политической сферах и еще сильнее размывает границы между госслужбой и обогащением.

"Переход от продажи фирменных товаров к запуску криптовалюты перед вступлением в должность представляет собой значительную эскалацию потенциальных конфликтов интересов. В то время как продажа товаров под брендом Трампа может вызвать этические проблемы, контроль над финансовым инструментом, стоимость которого может напрямую зависеть от президентской политики, создает гораздо более серьезный конфликт между общественным долгом и частной выгодой", – утверждают финансовые эксперты.

В криптовалютном сообществе отношение к TRUMP тоже неоднозначное: одни видят в нем важный шаг на пути массового принятия криптовалют, а другие – опасный прецедент. Более глубокие опасения по поводу пересечения политической власти и крипторынков вызывают:

закрытые встречи с ведущими биткоин-майнерами в личной резиденции Трампа Мар-а-Лаго;

отставка председателя SEC добавляет неопределенности в сфере регулирования;

резкое изменение цены токена и последующее падение в течение 48 часов после запуска подтверждают опасения отрасли относительно манипулирования рынком;

то, что руководители криптокомпаний потратили на президентские выборы $130 млн, поднимают вопросы касательно намерений отрасли касательно регулятора.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что будущая первая леди США Мелания Трамп тоже запустила собственную криптовалюту. Это произошло на следующий день после того, как это сделал ее муж.

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