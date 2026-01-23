Трамп подал к банку в США иск на $5 млрд: за что требует такую сумму

Президент США Дональд Трамп подал в суд на JPMorgan Chase и ее генерального директора Джейми Даймона, обвинив финучреждение в закрытии его банковского счета по политическим причинам. Теперь глава Белого дома требует заплатить ему $5 млрд.

Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на судебные документы. 22 января адвокат Алехандро Брито подал иск в суд штата Флорида от имени президента и нескольких его компаний, называя решение банка политически мотивированным.

Что произошло

Адвокат привел цитату из кодекса корпоративного поведения JPMorgan, согласно которому банк придерживается "самого высокого уровня честности и этического поведения", а также "буквы и духа законов и нормативных актов всюду, где ведет бизнес". Закрыв несколько счетов Трампа, JPMorgan Chase в одностороннем порядке и без предупреждения нарушила собственные принципы, отмечает Брито.

В иске говорится, что Трамп был клиентом JPMorgan в течение десятилетий, в течение которых с его счетов осуществлялись транзакции на сотни миллионов долларов. Но 19 февраля 2021 года его и его компании предупредили о закрытии счетов до через два месяца, то есть 19 апреля 2021 года.

Решение назвали окончательным и однозначным и таким, что не подлежит обжалованию. Поэтому адвокат обвиняет компанию в непредоставлении его клиенту ни альтернатив, ни возможности для защиты.

Адвокат Трампа выразил уверенность в том, что решение JPMC приняли "в результате политических и социальных мотивов, а также необоснованных убеждений JPMC в необходимости дистанцироваться от президента Трампа и его консервативных политических взглядов". Тем самым Трампу был нанесен финансовый и репутационный ущерб, а также подпитало тенденцию в США, где банки ограничивают клиентам доступ к услугам, если их политические взгляды противоречат взглядам финансового учреждения.

Позиция банка

"Хотя мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, мы считаем иск безосновательным. Мы уважаем право президента подать на нас в суд и наше право защищаться – для этого существуют суды", – заявили в JPMorgan Chase.

В банке утверждают, что закрывают счета не по политическим или религиозным причинам, а потому что они "создают юридический или регуляторный риск для компании". В финучреждении уверяют, что обращались к действующей и предыдущей администрации США изменить правила и положения для банковских учреждений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в прошлом году Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму $15 млрд против The New York Times, назвав ее "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также "одной из худших и самых дегенеративных газет" в истории США. Суд отклонил его иск из-за нарушения правил подачи гражданских исков.

