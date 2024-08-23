Топливный коллапс в Севастополе: почему в городе исчезла самая популярная марка бензина

Несмотря на масштабы переработки нефти в России, страна не в силах обеспечить автомобильным топливом временно оккупированный ею Севастополь. Это стало понятно, когда из АЗС города исчез 95-ый бензин, что связано с атаки ВСУ на паром "Конро Трейдер" в российском порту "Кавказ".

Видео дня

Об этом сообщает "Крымский ветер". Как видно на опубликованных снимках, стоимость бензина 95-го "Ультра" выросла до 70,75 руб/л.

"О проблемах с топливом в Севастополе сообщают подписчики. Прошло всего полсуток после уничтожения железнодорожного парома в порту "Кавказ", а 95-го бензина на АЗС города нет, при этом 95-й "Ультра" за ночь подорожал на 1,5 рубля", – говорится в сообщении.

Ранее оккупационные власти заверяли население полуострова, что запасов топлива хватит на 3-4 месяца. "Есть нюанс: речь идет, скорее всего, о топливе для российских военных и для уборочной кампании в сельском хозяйстве", – пишет "Крымский ветер".

Вечером накануне паром с топливными цистернами, который стоял на якоре в порту "Кавказ" на Таманском полуострове в Краснодарском крае РФ, был атакован украинскими ракетами "Нептун" и затонул. В результате после случившегося оккупанты перекрыли Керченский мост, а в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. По состоянию на 23 августа порт "Кавказ" закрыли на неопределенное время.

Бензиновый кризис в Крыму

Дефицит автомобильного топлива возникает в Крыму не впервые. Ранее в этом же месяце на многих АЗС временно оккупированного полуострова исчезла популярная марка бензина А-95, а там, где его можно купить, цены выросли с 64 до рекордных 67 руб/л.

При этом о плохом качестве топлива заявляют даже представители оккупационных властей. Большой дефицит бензина А-95 возник и в Севастополе.

В начале месяца подконтрольные России власти Крыма сообщили, что поставки бензина в Крым задержались из-за плохой погоды и перебоев в работе Керченской переправы. И, как утверждают в местном отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea, решить ситуацию с топливом на полуострове так и не удалось. Кроме того, это назвали результатом эффективной работы ударов ВСУ по предприятиям топливной промышленности РФ.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что проблемы с бензином в России обострились на фоне участившихся в июне атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающих заводов в РФ. В связи с этим в июне бензин АИ-95 подорожал на бирже почти на 8 тысяч руб/т, или на 22%. Однако производство бензина на НПЗ оказалось ниже плана правительства на 7%, а нефтяные компании были вынуждены распродавать запасы: за первую половину месяца они сократились почти на 30 тыс. тонн

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!