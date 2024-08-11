"Страна-бензоколонка" не справляется: в Крыму исчезла популярная марка бензина

В России начался новый виток бензинового кризиса. Цены на автозаправках обновили рекорды, а регионах возник дефицит топлива – в частности, на многих автозаправках временно оккупированного Крыма исчезла популярная марка бензина А-95, а там, где его можно купить, цены выросли на три рубля за литр.

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По данным "Крым.Реалии", с 3 августа на оккупированном полуострове цены на бензин марки А-95 выросли с 64 до 67 рублей за литр. При этом о плохом качестве топлива заявляют даже представители оккупационных властей. Большой дефицит бензина А-95 возник и в Севастополе.

Подконтрольные России власти Крыма еще 7 августа сообщали, что поставки бензина в Крым задержались из-за плохой погоды и перебоев в работе Керченской переправы. Как утверждают в местном отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea, ситуация с топливом на полуострове с тех пор только ухудшилась.

"В Крыму ситуация с топливом изменяется в худшую для крымчан сторону – цены растут, качество ухудшается, все чаще на автозаправках попросту нет популярной марки А-95. Получается, что "страна-бензоколонка" не в состоянии обеспечивать бензином Крым. Все это результаты эффективной работы ударов ВСУ по предприятиям топливной промышленности РФ", – говорят в #LiberateCrimea.

Проблемы с бензином в России обострились на фоне участившихся в июне атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающих заводов в РФ. В связи с этим в июне бензин АИ-95 подорожал на бирже почти на 8 тысяч рублей за тонну, или на 22%. Однако производство бензина на НПЗ оказалось ниже плана правительства на 7%, а нефтяные компании были вынуждены распродавать запасы: за первую половину месяца они сократились почти на 30 тыс. тонн

Также OBOZ.UA сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала запретить экспорт бензина из РФ. В ответ правительство РФ ввело соответствующий запрет в сентябре и октябре 2024 года. Экспорт бензина из России в июле снизился на 33%, а поставки на внутренний рынок выросли на 5%.

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