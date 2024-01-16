Tinder объявил о прекращении работы в Беларуси: заявление компании

Известный сервис для знакомств Tinder с 15 февраля перестанет работать в Беларуси. После этого пользователи не смогут воспользоваться услугами сервиса или войти в свой аккаунт.

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Компания Match Group, владеющая Tinder, также прекратит в Беларуси работу приложений Hinge и OkCupid. Как сообщает Беларуская служба "Радио Свобода".

В Беларуси силовики использовали Tinder, чтобы под видом знакомства обнаруживать людей, выходивших на протесты против нелегитимного президента Александра Лукашенко. Известно о нескольких случаях приговоров, когда дело начиналось именно с информации и переписки в Tinder.

Напомним, из РФ Tinder ушел в июне 2023 года. Match Group объясняла свое решение "приверженностью защите прав человека". После полномасштабного российского вторжения в Украину Tinder ограничил доступ к своим услугам в России.

В марте 2023 года руководство компании-акционера Match Group заявляло, что "нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, руководитель которой обвинен Международным уголовным судом".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, из Финляндии в страну-террористку России до сих пор поставляются компоненты и оборудование, которые далее используются в оборонной промышленности. Так, был найден ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с РФ, а их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.