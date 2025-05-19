Тату-машинки, косметика и iPhone вместо лекарств: в Минздраве выявили коррупцию на 262 млн грн

Государственное предприятие при Министерстве здравоохранения потратило на нецелевые закупки более 262 млн грн. Причем соглашения подписывались с фиктивными компаниями, а приобретенные товары преимущественно оставались на складах без реализации.

Видео дня

О разоблаченной коррупционной схеме сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Название учреждения не указано, но отмечается, что оно занимается обеспечением медучреждений товарами медицинского назначения, в частности медизделиями, средствами для диагностики, горюче-смазочными материалами и тому подобным.

"В ходе анализа хозяйственной деятельности госпредприятия выявлено, что должностные лица закупили более 2,4 миллиона единиц товаров широкого потребления и косметологического оборудования, которые не имеют никакого отношения к медицинской деятельности", – говорится в сообщении БЭБ.

Причем компания не предоставляла никаких услуг с использованием закупленного оборудования, которое преимущественно осталось на складах без реализации. В частности, речь идет о:

татуировочных машинах и картриджах к ним;

и картриджах к ним; косметике ;

; аппаратах для косметологических процедур;

массажерах ;

; смартфонах iPhone – их после закупки некоторое время хранили на складах, после чего продали по значительно более низкой стоимости.

Детективы выяснили, что закупки проводились у связанных компаний – в частности, некоторые из них имели признаки фиктивности и фигурировали ранее в уголовных производствах. Одно из них ранее возглавлял экс-руководитель этого же госпредприятия, что свидетельствует о возможном злоупотреблении служебным положением и коррупционном риске.

"Сейчас аналитики Бюро экономической безопасности Украины сообщили об установленных фактах правонарушений Государственной налоговой службе Украины, Государственной аудиторской службе Украины и Министерству здравоохранения Украины и рекомендовали провести государственный финансовый аудит по установлению остатков товаров на складах, а также для принятия соответствующих управленческих решений", – резюмировали в БЭБ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, экс-заместителя министра соцполитики подозревают в организации безосновательной закупки на 24 млн грн, что ему грозит 2-5 годами лишения свободы. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!