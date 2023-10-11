Таксисты в Украине теперь обязаны выдавать чеки: налоговая сообщила о новых правилах

С 1 октября в Украине ужесточились налоговые требования в части использования регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовых аппаратов"). Правила затронули и работу служб такси – теперь они обязаны выдавать клиентам чеки.

Фискальный документ должен быть предоставлен вне зависимости от того, как именно рассчитался пассажир – наличными или картой. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС).

Там отметили, что разрешается использоваться как классические отмечает, что это касается таксистов которые:

не являются налогоплательщиками первой группы;

производят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты услуг перевозок платежные карты.

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Стоит отметить, что популярные онлайн-службы для вызова авто (Uklon, Uber, Bolt) формально не являются службами такси. Поэтому для них могут действовать другие правила.

Напомним, в Украине с 1 октября вернули штрафы для бизнеса за работу без регистратора расчетных операций. Однако за нарушения, совершенные до этой даты, бизнес не наказывают – во внимание берутся только "свежие" нарушения.

Следует также учитывать, что 1 января 2023 года платежные терминалы в Украине стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. В населенных пунктах с меньшим населением действует отсрочка до 1 января 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили схему уклонения от налогов в представительстве всемирно известного такси. Ущерб оценивается в 40 млн грн. Руководству компании – директору и главному бухгалтеру – сообщили о подозрении.

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