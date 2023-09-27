В украинском представительстве всемирно известного бренда такси вскрыли налоговую схему

В Украине разоблачили схему уклонения от налогов в представительстве всемирно известного такси. Ущерб оценивается в 40 млн грн. Руководству компании – директору и главному бухгалтеру – сообщили о подозрении.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Название службы по вызову такси не раскрывается, но под описание международной платформы подходят два бренда – Uber и Bolt.

Так, в сообщении говорится, что детективы установили предприятие-партнера "всемирно известной платформы пассажирских перевозок". Предприятие было зарегистрировано в Украине для обслуживания представительства зарубежной компании и оплаты труда водителей.

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В ходе реализации преступной схемы полученные водителями деньги поступали напрямую компании-владельцу международной платформы, а затем за минусом комиссии зачислялись на счета украинского представительства. Суммы должны были использоваться для оплаты работы водителей и содержание украинской фирмы.

Но на самом деле средства незаконно обналичивались с помощью подконтрольных организаторам схемы "ФОПов". По документам это проходило как оплато за предоставление информационных посреднических услуг, которых на самом деле не существовало. Кроме того, следствие показало, что украинская компания не предоставила налоговые отчеты за 2019, 2021 и 2022 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ разоблачило компанию, торговавшую военной амуницией. Товары завозили на территорию Украины якобы для нужд Сил обороны. На самом же деле шлемы, бронежилеты и баллистические плиты продавали через сеть розничных магазинов.

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