Такого с золотом еще не бывало: цена на металл установила новый рекорд

На фоне торговой и экономической неопределенности в США цена золота продолжает расти. Из-за слабости американской валюты золото впервые в истории превысило уровень в $3385 за унцию.

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Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что курс упал до минимума с начала 2024 года. Это связывается в частности с планами президента США Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы (выполняющей функцию Центрального банка Соединенных Штатов) Джерома Пауэлла, одновременно выступая за снижение процентных ставок.

"Увольнение Пауэлла не только подрывает принцип независимости центрального банка, но и создает риск политизации денежно-кредитной политики США, что и вызывает беспокойство на рынках", – говорит стратег Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вонг.

Если доверие к ФРС будет подвергнуто сомнению, это может подорвать доверие к доллару и ускорить переток инвестиций в так называемые "безопасные гавани", к которым относится и золото, подчеркнул Вонг.

Из-за продолжения торговой войны США с остальными странами цена драгоценного металла растет постепенно с начала года и уже обновила несколько рекордов. Нестабильность на рынках ухудшает аппетит к рисковым активам, ускоряя порыв к безопасным активам. Учитывая это, объемы средств в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли в течение последних 12 недель, что является самым продолжительным периодом с 2022 года. Центральные банки также активно добавляют этот металл в свои резервы, что поддерживает спрос на него во всем мире.

Учитывая это, прогнозы банков относительно золота становятся все более оптимистичными. В частности, в Goldman Sachs верят, что курс этого металла может достичь 4000 долларов уже к середине следующего года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские экономисты и финансисты также советуют хранить деньги в золоте, облигациях внутренних государственных займов (ОВГЗ), а также покупать землю сельскохозяйственного назначения. А вот в недвижимость, по мнению профессионалов, инвестировать не стоит.

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