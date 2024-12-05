Курс биткоина достиг исторического максимума на фоне решения Трампа: сколько стоит монета

Стоимость криптовалюты биткоин впервые превысила 100 000 долларов. На время выхода публикации его цена составляет 102 833 долларов. Более того, по данным участников рынка, в ночь на 5 декабря курс монеты пробивал отметку в 104 000 долларов. Расти же цена начала после того, как избранный президент США Дональд Трамп избрал криптозащитника Пола Аткинса своим кандидатом на должность главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

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"Этот выбор может стать настоящей революцией для криптовалютного рынка. Аткинс, известный своей поддержкой прозрачности и инноваций в финансовом секторе, стремится изменить подход к регулированию цифровых активов", – объяснили в Crypto-News.

Там напомнили: также Аткинс принимал участие в разработке лучших практик для выпуска цифровых активов. При этом он:

считает криптовалюты "новым и увлекательным классом активов";

готов применить свою регуляторную экспертизу для содействия развитию этой экосистемы.

"Его предназначение еще требует одобрения Сената. Но если это произойдет, криптоиндустрию может ожидать значительных изменений в регуляторном климате", – рассказали аналитики.

Напомним: прорыв отметки в 100 000 долларов за биткоин произошел через несколько часов после объявления ключевых назначений в новой администрации президента США. Кроме того, Трамп, ранее создавший собственную криптовалютную платформу, заявлял о намерении сохранить принадлежащие федеральному правительству биткоины.

Сколько стоит биткоин сейчас

По данным CoinGecko, на время выхода публикации стоимость биткоина составляет 102 833 долларов.

В целом же монета начала дорожать после оглашения победы Трампа на президентских выборах в США. В день выборов криптовалюта торговалась на уровне 69 000 долларов, но после подтверждения победы Трампа выросла до 75 000 долларов.

Аналитики связывают рост с ожиданиями инвесторов осуществления более дружественной политики администрации Трампа по отношению к криптовалютам.

Тем не менее, криптоаналитик и сооснователь Onramp Bitcoin Джесси Майерс считает победу Трампа на выборах не единственным фактором, подстегнувшим недавний рост цены биткоина. Он называет эту динамику нормальным и прогнозируемым следствием халвинга (уменьшение вознаграждения за майнинг новых блоков, что эффективно замедляет создание новых биткоинов), который состоялся около полугода назад. За это время на рынке образовался дефицит монет.

Также OBOZ.UA сообщал о прогнозе миллиардера и американского финансиста Майкла Новограца, который назвал возможным рост цены биткоина до 500 тыс. долларов за монету. Он считает это возможным, если избранный президент Дональд Трамп создаст федеральный резерв в этой криптовалюте.

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