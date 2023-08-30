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Супермаркеты переписали цены: как изменили стоимость популярного продукта

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине подорожало подсолнечное масло

В Украине подорожало подсолнечное масло. К примеру, 30 августа бутылка  850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн, что более чем на 4,5 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку 850 мл:

  • Auchan – 60,4 грн;
Сколько стоит в Auchan масло "Олейна рафинированная"
  • Novus – 64,99 грн;
Какая цена масла "Олейна рафинированная" в Novus
  • Metro – 64,5 грн;
Стоимость в Metro масла "Олейна рафинированная"
  • Megamarket – 59,2 грн.
Цена в Megamarket масла "Олейна рафинированная"

Выросли цены и на масло "Щедрый Дар рафинированное" – со средних 60,62 до 62 грн за бутылку 850 мл. Подорожание составило почти 1,5 грн. Цены в магазинах за бутылку  850 мл колеблются от 54 до 66 грн:

  • Auchan – 54,3 грн;
Сколько стоит в Auchan масло "Щедрый Дар рафинированное"
  • Metro – 65,9 грн;
Цена масла "Щедрый Дар рафинированное" в Metro
  • Varus – 65,8 грн.
Какая цена в Varus масла "Щедрый Дар рафинированное"

Цены продолжат расти

Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в дальнейшем подсолнечное масло продолжит дорожать. Впрочем, несущественно – рост цен, по его прогнозу, составит 2-3%.

Тем не менее, отметил эксперт, говорить о неотвратимости этого процесса нельзя – ведь если "зерновой коридор" не будет разблокирован, подорожания не произойдет.

Дело в том, объясняет экономист, что, с одной стороны, производство масла в Украине сократилось. Но с другой, – из всего производимого в стране объема этого продукта на внутренний рынок поступает лишь около 7%, а все остальное идет на экспорт. Т. е. если "зерновой коридор" не будет разблокирован, ожидать роста цен на масло, вероятно, не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля-2022 по июль 2023 года – цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%. При этом оно стало единственным подешевевшим продуктом.

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