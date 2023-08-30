Супермаркеты переписали цены: как изменили стоимость популярного продукта

В Украине подорожало подсолнечное масло. К примеру, 30 августа бутылка 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн, что более чем на 4,5 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку 850 мл:

Auchan – 60,4 грн;

Novus – 64,99 грн;

Metro – 64,5 грн;

Megamarket – 59,2 грн.

Выросли цены и на масло "Щедрый Дар рафинированное" – со средних 60,62 до 62 грн за бутылку 850 мл. Подорожание составило почти 1,5 грн. Цены в магазинах за бутылку 850 мл колеблются от 54 до 66 грн:

Auchan – 54,3 грн;

Metro – 65,9 грн;

Varus – 65,8 грн.

Цены продолжат расти

Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в дальнейшем подсолнечное масло продолжит дорожать. Впрочем, несущественно – рост цен, по его прогнозу, составит 2-3%.

Тем не менее, отметил эксперт, говорить о неотвратимости этого процесса нельзя – ведь если "зерновой коридор" не будет разблокирован, подорожания не произойдет.

Дело в том, объясняет экономист, что, с одной стороны, производство масла в Украине сократилось. Но с другой, – из всего производимого в стране объема этого продукта на внутренний рынок поступает лишь около 7%, а все остальное идет на экспорт. Т. е. если "зерновой коридор" не будет разблокирован, ожидать роста цен на масло, вероятно, не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля-2022 по июль 2023 года – цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%. При этом оно стало единственным подешевевшим продуктом.