Суд Испании принял окончательное решение по яхте российского олигарха: вернут или нет

Российского олигарха, депутата Госдумы РФ Владислава Резника признали владельцем 24-метровой яхты Sasha I, арестованной в испанской Пальма-де-Майорке в 2022 году из-за санкций. Поэтому судно не вернут его владельцам – связанной с Резником компании Centros Comerciales Antei.

Видео дня

Как сообщает Mallorca Zeitung, соответствующее постановление было принято судом Мадрида. Отмечается, что Резник находится в санкционных списках Европейского Союза, США и Великобритании, но яхта Sasha I не была указана в его официальных декларациях о доходах, включая последнюю доступную за 2021 год.

В ходе разбирательства в Centros Comerciales Antei заявляли, что яхта принадлежит не Резнику, а его бывшей жене, гражданке России и США Диане Гиндин. По версии защиты, она получила яхту в 2018 году после развода.

Суд отклонил эти доводы и признал, что российский депутат остается владельцем судна совместно с экс-супругой. Стоимость лодки оценили в 2,5 млн долларов.

По данным следствия, судно было приобретено Резником в 2005 году у бизнесмена Геннадия Петрова, которого испанские власти подозревали в связях с организованной преступностью. В дальнейшем Резник и Гиндин использовали сложную корпоративную структуру для сокрытия собственности на активы и попытки избежать санкций, введенных против депутатов Госдумы в 2014 году.

Яхта Sasha I была построена в Италии компанией Maiora Next Yacht Group в 2001 году. На ней могут разместиться до 8 гостей в 4 каютах и 3 члена экипажа. Особенность судна – его скорость. Как отмечает сайт Boat International, SASHA I входит в 30% лучших скоростных яхт мира. По сравнению с аналогичными ее скорость на 1,94 узла выше средней.

Судно было задержано в мае 2022 года в Club de Mar Mallorca. В Centros Comerciales Antei утверждают, что их убытки от ареста лодки в начале 2025 года составили 480 тыс. евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2022 году власти Гибралтара арестовали 72,5-метровую яхту основателя Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и продали ее с аукциона за $37,5 млн. Деньги пошли на уплату долга олигарха перед американским инвестиционным банком JP Morgan.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!