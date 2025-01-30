Структуры "Юниграна" продолжают продавать ископаемые из подсанкционных карьеров? Детали нового расследования

В Украине, несмотря на арест счетов компаний-дубликатов, связанных с подсанкционной группой "Юнигран", их деятельность так и не прекратилась. Благодаря механизмам теневого контроля бизнес продолжает приносить новым владельцам многомиллионные прибыли.

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Об этом сообщает расследователь СтопКора Игорь Хмурый. 16 ноября 2024 Печерский районный суд Киева наложил арест на счета ряда предприятий, которые, по данным следствия, использовались для обхода санкций. Это – результат уголовного производства, расследование которого правоохранители активизировали после ряда публикаций в медиа о возможной передаче активов "Юниграну" от беглого российского бизнесмена Игоря Наумца к украинскому предпринимателю Сергею Шапрану.

Однако даже после этого продажа щебня, песка и других строительных материалов не прекратилась. Руководители компаний просто открыли новые счета и переориентировали платежи клиентов. В результате, более полумиллиарда гривен за 2024 год прошли мимо государственного бюджета, попав в частные карманы.

Журналисты выяснили, что компании-дубликаты продолжают деятельность под другими названиями и новыми банковскими реквизитами. Отгрузка происходит через такие предприятия, как:

ООО "Юни-Люкс" – продажа тротуарной плитки на 133 млн грн;

– продажа тротуарной плитки на 133 млн грн; ООО "Юни Стоун Плент" – реализация щебня на 205 млн грн;

– реализация щебня на 205 млн грн; ООО "Юни Сервис" – поставка взрывчатки на 75 млн грн;

– поставка взрывчатки на 75 млн грн; ООО "Стройиндустрия Сервис ЛТД" – продажа песка на 109 млн грн.

Клиентами этих компаний стали государственные и коммунальные предприятия, среди которых житомирское Управление автодорог, коммунальщики Киева, Ирпеня, Броваров и других городов.

Журналисты получили документы, свидетельствующие о том, что в сентябре 2023 года в Стамбуле состоялась встреча между Игорем Наумцем и Сергеем Шапраном. На ней был заключен меморандум, по которому Наумец передавал Шапрану половину своей империи "Юнигран" в обмен на "юридическое сопровождение". За эти услуги пивоваренный предприниматель должен был заплатить всего 12 млн долларов – десятую часть реальной стоимости активов.

Условия договора также предполагали, что после "перезагрузки" бизнеса Наумец будет продолжать получать часть доходов, что свидетельствует о возможном скрытом сохранении российского влияния на украинский бизнес.

Основная проблема в том, что даже после ареста счетов компании могут работать, используя запасы уже добытого сырья. К примеру, щебень, добытый до блокировки разрешений, может годами реализовываться как "остатки". Это позволяет компаниям обходить санкции, минимизируя риски.

"Временно вырвав из-под санкций разрешения на добычу, можно в течение недели взрывами добыть безумную кучу породы. А потом, когда добычу снова заблокируют, эту самую породу хоть полгода спокойно измельчать, вывозить и продавать, называя ее "остатком". Именно поэтому подобные. производства не терпят полумер и арестовывать надо все и сразу", – комментирует Хмурый.

Кроме того, расследователи предполагают, что у Шапрана связи в правоохранительных органах, что помогает ему избегать наказания. По имеющейся информации, после разоблачения схем он уехал за границу, оставив контроль над активами доверенным лицам.

Несмотря на огласку, правоохранительные органы до сих пор не смогли полностью остановить функционирование бизнеса, подрывающего экономику Украины. Учитывая масштабы ситуации, расследование СтопКора продолжается и журналисты продолжат отслеживать развитие событий.

Напомним, в декабре Северный хозяйственный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб АО "Коростенский карьер" и Государственной службы геологии и недр Украины на постановления Хозсуда города Киева и оставил в силе принятие мер обеспечения исков в виде ареста спецразрешений, принадлежавших подсанкционной группе компаний "Юнигран". Таким образом, система правосудия дала стоп-сигнал на передачу этих спецразрешений фирме ООО "Новел Пром" с орбиты броварского предпринимателя Сергея Шапрана.

По данным журналистов, владелец "Юнигран", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные из государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции против Наумца и его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции касались ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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