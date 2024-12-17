"Страшных цен не произошло": эксперт рассказал о картофеле "по 50 грн" и стоимости основных овощей

Цены на картофель в Украине резко выросли из-за неблагоприятных погодных условий, но благодаря импорту удалось избежать прогнозируемого скачка до 45–50 гривен за килограмм. Рынок стабилизировался и нынешние цены на овощи будут оставаться на текущем уровне в течение зимнего периода.

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Об этом OBOZ.UA рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В конце прошлой недели украинские производители предлагали картофель по цене от 22 до 30 гривен за килограмм, что на 22% дороже по сравнению с предыдущей неделей.

"Такой рост стал особенно заметным на фоне и без того высокой инфляции, которая ощущается как в Украине, так и в других странах, в том числе среди наших соседей в Польше", – отметил Марчук. Главная причина роста цен на картофель – неблагоприятные погодные условия в течение летне-осеннего периода. В частности, в августе и сентябре в ключевых регионах-производителях картофеля, таких как Черниговщина, почти не было осадков.

Жаркая погода существенно уменьшила урожайность и качество овощей "борщового набора", которые традиционно должны были закладываться на хранение для зимнего сезона. В результате спрос на картофель значительно превысил предложение, что и привело к скачку цен.

Первые прогнозы экспертов предполагали еще худший сценарий: в случае отсутствия стабилизационных мер цена могла бы достичь 45–50 гривен за килограмм до конца года. Однако благодаря своевременному импорту картофеля из Польши, Литвы и даже Турции удалось остановить резкий рост. Импортируемая продукция начала поступать преимущественно в крупные торговые сети и оптовые рынки, стабилизируя рынок и предупреждая дефицит.

Несмотря на то, что украинцы надеются на более дешевую отечественную продукцию, в этом году ситуация оказалась другой. Производство картофеля в Украине стало дороже из-за инфляции, высоких цен на топливо, газ, электроэнергию и логистику. Значительные затраты на хранение урожая, особенно в овощехранилищах, еще больше повышают себестоимость продукции. Вместо этого импортированный картофель, даже с учетом таможенных пошлин и логистических расходов, иногда конкурентоспособен или даже дешевле, чем местный.

Сейчас разница между ценами на украинский и импортный картофель почти отсутствует. Отечественный продукт преимущественно продается на местных рынках и в небольших магазинах, тогда как импортируемый картофель реализуется через крупные торговые сети по прямым контрактам с импортерами.

Картофель – не единственный продукт, цена которого выросла накануне зимнего сезона. Украинцы уже наблюдают удорожание яиц, мяса и сезонных овощей. Такие изменения традиционно происходят перед новогодними праздниками и объясняются как сезонными колебаниями, так и всеобщей инфляцией в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих украинские фермеры собрали в этом году значительно меньше урожаев, поэтому на рынке увеличилось количество импортных овощей. Поэтому цены на овощи заметно выросли и в последующие месяцы увеличатся еще сильнее.

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