Стране нужны деньги: Украина уже в 2024 году собирается продавать большие предприятия

В Украине в 2024 году будет возобновлена "большая приватизация", в рамках которой государство собирается продать частным инвесторам ряд многомиллиардных предприятий. В частности, угольные шахты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также приватизации будут подлежать:

Объединенная горно-химическая компания;

Одесский припортовый завод;

Центрэнерго и пр.

"В этом году ожидаем, что будет возобновлена "большая приватизация". Призываем инвесторов, в частности, западных партнеров, посмотреть на объекты. Интерес очень велик", – рассказал глава правительства.

Уникальный шанс для Украины

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: проведение "большой приватизации" именно сейчас является "уникальным шансом" для Украины. Ведь "мы в фокусе внимания, идут разнообразные международные бизнес-меры высокого уровня".

"Мы видим готовность иностранных компаний, уже работающих в Украине, увеличивать свои инвестиции. А тех, которых еще нет в Украине – по крайней мере, начать рассматривать такую возможность", – объяснил нардеп.

Украине нужны деньги

При этом он подчеркнул: для Украины сейчас крайне важно провести "большую приватизацию". Причина проста – стране нужны деньги на оборону.

"В ходе малой приватизации мы только за три только объекта в 2024 году (два "проектных института", которые уже давно для своих отраслей ничего не "проектируют" и одно госпредприятие с 17 складами на балансе) выручили более 360 млн грн. В результате продажи объектов крупной приватизации можем рассчитывать на большее", – объяснил Гетманцев.

Более того, отметил он, в условиях "войны и дефицита средств" Украина больше не может позволять себе "бремя многомиллиардных "активов". Которые на самом деле, по его словам, являются пассивами:

генерирующими очень слабые результаты;

лишенные перспектив в случае сохранения текущего положения дел.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров забрал у Минобороны и передал Фонду государственного имущества отель "Козацький", который находится в самом центре Киева, на Майдане Незалежности. Сделано это для проведения в будущем его приватизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!