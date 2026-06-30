Стоит ли скупать лекарства: в "Дарнице" после российского удара ответили, будет ли дефицит

Фармацевтический завод "Дарница" заверил, что после российской атаки производство лекарств не останавливалось, поэтому дефицита популярных препаратов не прогнозируется. Украинцев призывают не поддаваться панике и не скупать лекарства впрок, ведь поставки в аптеки продолжаются в штатном режиме.

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Об этом рассказала менеджер по внешним коммуникациям "Дарницы" Алла Купрунец в ответ на запрос "Телеграфа". По ее словам, несмотря на повреждения в результате российского обстрела, предприятие продолжает работать в обычном режиме.

Производственный процесс не останавливался, а поставки лекарств в аптечные сети продолжаются в соответствии с потребностями рынка. Купрунец отметила, что на данный момент нет никаких оснований ожидать дефицита лекарственных средств именно из-за российской атаки. По её словам, компания выполняет свои обязательства перед партнёрами и обеспечивает стабильное производство продукции.

Таким образом, украинцам не нужно массово скупать лекарства или создавать искусственный ажиотаж в аптеках. "Дарница" является одним из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине. Компания выпускает более 180 наименований препаратов, значительная часть которых пользуется стабильным спросом среди населения. Среди самых известных препаратов производителя:

Цитрамон;

Корвалол;

Валидол;

Каптопрес;

Ибупрофен;

активированный уголь;

другие обезболивающие, сердечно-сосудистые и симптоматические препараты.

Именно поэтому информация о возможном прекращении работы предприятия вызвала беспокойство среди многих украинцев. Однако в компании подчеркивают, что оснований для таких переживаний пока нет.

Фармацевтическая компания понесла ущерб во время массированного российского ракетного удара по Киеву 28 июня. В компании подтвердили факт повреждения производственных объектов, однако подробности о характере и масштабах разрушений не разглашают.

Несмотря на это, сразу после атаки предприятие сообщило, что производство не будет приостанавливаться. Благодаря этому удалось избежать перебоев с изготовлением и отгрузкой лекарственных средств.

"Дарница" работает почти столетие — в этом году предприятие отмечает 95-летие своей деятельности. За это время компания стала одним из крупнейших производителей лекарственных средств в Украине и лидером по объемам продаж на внутреннем рынке.

Продукция предприятия реализуется не только в Украине, но и экспортируется более чем в 20 стран мира. Ассортимент компании охватывает широкий спектр препаратов для лечения различных заболеваний и оказания первой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после того как автомобильным заправочным станциям в Украине разрешили продавать лекарственные средства, лицензии на такую деятельность получили 38 АЗС. Это преимущественно станции крупнейших сетей – "Укрнафта" и ОККО.

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