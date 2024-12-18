Стоимость "автогражданки" вырастет в разы: сколько будет стоить застраховать машину в 2025 году

После Нового года в Украине заработают новые правила обязательного автострахования – увеличатся выплаты, а страховщики будут самостоятельно определять тарифы. Поэтому стоимость "автогражданки" может вырасти в разы.

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Об этом сообщили украинские СМИ. В Моторно-транспортном страховом бюро (МТСБУ) объясняют, что конечная стоимость будет зависеть от ряда других факторов, в частности:

конкуренции на рынке;

андеррайтинговой политики страховых компаний (оценка рисков);

стратегии развития;

анализа убыточности;

сегментации клиентов по рисковым признакам;

общей рыночной ситуации в стране.

Генеральный директор МТСБУ Александр Берназюк предполагает, что, учитывая все факторы, стоимость "автогражданки" может вырасти на 50-70%. Впрочем, в целом на рынке прогнозируют рост в 2-2,5 раза средней стоимости.

Сейчас "автогражданка" для зарегистрированной в Киеве машины с небольшим объемом двигателя стоит около 2,2 тыс. грн. С прогнозируемым повышением в 2025 году ее стоимость составит 4,4-5,5 тыс. грн.

Приобрести "автогражданку" теперь можно и по более низким ценам, однако выплаты по ней в случае ДТП будут меньше. Поэтому некоторые страховщики советуют позаботиться о дополнительном расширении ответственности на сумму покрытия от 500 тыс. грн до 4 млн грн для возмещения пострадавшей стороне износа и убытков.

В то же время для определенных категорий граждан останутся льготы на "автогражданку". Скидку 50% от стоимости страхового полиса предоставят:

участникам боевых действий;

участникам Революции Достоинства;

лицам с инвалидностью 1-2-й групп.

Водитель может получить скидку только на одно авто, которое есть в его собственности, но не используется в коммерческих целях. Таким образом, льготные условия не будут действовать для таксистов и нельготников.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение двух лет после введения в действие закона о новых условиях автострахования суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, поэтапно увеличат до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших, а за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, – до 2 млн грн на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших.

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