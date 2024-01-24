Старых цен уже нет: в Киеве, Днепре и нескольких крупных городах переписали стоимость аренды квартир

В Киеве за последние два месяца значительно выросли цены на аренду жилья. Стоимость съема 1-комнатной квартиры составляет в среднем 13 000 грн. Для сравнения, это на 500 грн больше, чем было в начале декабря.

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Об этом говорится в исследовании Bird. Как отмечают риелторы, даже неработающее метро в Голосеевском районе не привело к уменьшению стоимости аренды недвижимости в этой части города.

Цены на аренду 2-комнатной квартиры в Киеве выросли на 1 тыс. грн – до 18 тыс. грн. В свою очередь снимать 3-комнатный дом в среднем будет стоить 30 тыс. грн, что на 900 грн больше, чем было в декабре.

Что интересно, несмотря на рост цен на аренду 1-комнатных квартир в столице, стоимость съема жилья во Львове остается больше. Там это обойдется в среднем 15 600 грн.

Как изменились цены в других крупных городах Украины?

В других городах стоимость аренды тоже выросла. В Днепре аренда "двушки" и "трешки" выросла на 6,7% и 3% соответственно и стоит так же, как и во Львове. Однако 1-комнатная дешевле - 10 500 грн, что на 5% больше, чем в декабре.

Однако в Одессе медиана стоимости аренды жилья с одной комнатой уменьшилась на 5% и составляет 7400 грн. Цены на 2- и 3-комнатные квартиры по сравнению с декабрем остались без изменений – 9 и 12 тыс. соответственно.

Не изменилась средняя цена аренды жилья в Харькове. Там снять "однушку" можно за 4 тыс. грн. 2- и 3-комнатные квартиры стоят 6 и 8 тыс.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Киеве самые низкие цены на 1-комнатные квартиры сейчас на Ветряных Горах в Подольском районе и Сырце. Дороже всего за один квадратный метр недвижимости просят в Голосеевском районе. В декабре цены на однокомнатные квартиры в столице выросли на 30%.

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