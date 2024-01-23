Где в Киеве самые высокие и низкие цены на квартиры: озвучены суммы по районам

В Киеве самые низкие цены на 1-комнатные квартиры сейчас на Ветряных Горах в Подольском районе и Сырце. Дороже всего за один квадратный метр недвижимости просят в Голосеевском районе. В декабре цены на однокомнатные квартиры в столице выросли на 30%.

Видео дня

Средняя стоимость 1-комнатных квартир в Киеве на январь 2024 года составляет $95 тыс. грн. Это при том, что в Печерском районе просят $163 тыс., а в Голосеевском в среднем $72 тыс. Такие цифры приводит агентство недвижимости Park Lane.

Если не присматриваться к качеству ремонта, можно найти однокомнатную за $30-40 тыс. на Осокорках, Малой Дарнице на левом берегу и Борщаговке. За $40-50 тыс. есть квартиры на Нивках, рядом с метро "Демеевская" и на Отрадном.

2-комнатные квартиры стартуют от $53 тыс. Самые дешевые варианты предлагают в районе Теремков, Осокорках и Новой Дарнице, Воскресенке и Березняках. Наиболее лоу-кост по районам Днепровский и Соломенский.

В то же время, средняя стоимость 3-комнатных квартир в столице составляет $207 тыс. самое дорогое жилье предлагают в Печерском районе в среднем за $381 тыс. В частности, на Липках можно приобрести трехкомнатную за $563 тыс.

Как изменились цены на жилье?

За декабрь 2023 года в столице возросла стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке на 30% (сравнивая цену с декабрем 2022 года). В области ситуация иная: фиксируется некоторое уменьшение цены на однокомнатную квартиру на 4,8%.

Что касается первичного рынка в столице, то эксперты фиксируют интерес граждан к уже готовому жилью. Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 2023 году по льготной ипотечной программе есть обитель была выдана кредитов на сумму в 8,85 млрд грн. Это всего на 0,06 млрд грн меньше, чем рекордная сумма ипотек. Активнее всего украинцы пользовались льготной ипотекой в столичном регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!