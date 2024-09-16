Старых цен уже не будет: стоимость популярного в Украине продукта вырастет вдвое

Украинских фермеров ожидает плохой урожай лука из-за аномальной жары. В связи с этим стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм. Учитывая нынешние цены, рост составит около двух раз.

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Об этом сообщил SEEDS директор сельскохозяйственной компании Андрей Марущак. Он отметил, что нынешняя погода свела на нет надежды аграриев, что в последние годы делают ставку на лук.

На сегодняшний день по луку вырисовывается очень интересная ситуация. Проехав по некоторым хозяйствам в разных регионах, должен констатировать, что, например, на Днепропетровщине лук не набрал достаточной массы и не доросла. Жара. Даже наличие капельного орошения не дало луку возможности вырасти. Поэтому в этом году будет очень много мелкого лука", – отметил Марущак.

Учитывая это, он прогнозирует, что по этой причине в начале сезона, когда на всех овощных предприятиях будут копать и продавать лук с поля, цены на овощ могут снизиться. Впрочем, в долгосрочной перспективе цены будут высокими – это может произойти после Нового года.

"Что касается цены, можно прогнозировать, что лук от фермера будет по 20 гривен. Качественный лук, хорошо хранившийся в профессиональном хранилище. В магазинах она, соответственно, будет дороже, где-то до 30 гривен", – заявил Андрей Марущак.

Эксперт признал, что в западных регионах урожай лука все же удался хорошим. Впрочем, массово этот овощ выращивают на Западе, а на Юге, где летом была засуха.

Учитывая изменения климата, украинские аграрии постепенно перемещают овощные мощности на запад Украины. Несмотря на это, на новом месте просто невозможно восстановить все объемы выращивания.

"Овощеводство постепенно переходит на запад Украины. Но надо понимать, что массово овощи традиционно выращивают в южных областях и продолжают выращивать. Если выращивал на западе Украины 30 гектаров овощей, то вырастить в следующем году сразу 300 – это почти нереально. Но если ты на Юге или Востоке выращивал свои 300 гектаров, то ты и дальше будешь выращивать их. А где 300 гектаров, там и 400", – добавляет Андрей Марущак.

Стоимость лука в супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 11,3 до 14,95 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 13,28 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

АТБ – 15,5 грн/кг;

"Фора" – 11,9 грн/кг;

"Сельпо" – 14,48 грн/кг;

"Варус" – 11,3 грн/кг;

"Новус" – 14,49 грн/кг;

Metro – 13,42 грн/кг;

"Экомаркет" - 11,9 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о значительном удорожании продуктов питания в Украине. С августа-2023 по август-2024 цены возросли на 5,9%, но, к примеру, конкретно на овощи сходу на 36%. Впрочем, некоторые позиции все же подешевели – например, яйца, стоимость которых снизилась на 20,2%.

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