Старых цен больше нет: практически по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья практически во всех крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 17%, до средних 44 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, рост цен составил от 1% до 17%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:

Львове – 5%;

Ужгороде – 4%;

Хмельницком – 3%;

Ивано-Франковске – 2%;

Чернигове – 1%.

Где квартиры подорожали

Подешевели же 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-16%. Больше всего:

в Сумах – на 16%;

Харькове – на 15%;

Запорожье – на 14%;

Одессе – на 9%.

В Киеве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 9%.

В каких городах цены остались на прежнем уровне

В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Луцк;

Тернополь;

Черновцы;

Кропивницкий.

Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожье – в среднем 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Харьков – 20 000 долларов;

Николаев, Сумы – 21 000 долларов;

Кропивницкий – 27 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:

Киев – 60 000 долларов;

Ужгород – 55 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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