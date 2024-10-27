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Старых цен больше нет: практически по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Практически по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья практически во всех крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 17%, до средних 44 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, рост цен составил от 1% до 17%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:

  • Львове – 5%;
  • Ужгороде – 4%;
  • Хмельницком – 3%;
  • Ивано-Франковске – 2%;
  • Чернигове – 1%.

Где квартиры подорожали

Подешевели же 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-16%. Больше всего:

  • в Сумах – на 16%;
  • Харькове – на 15%;
  • Запорожье – на 14%;
  • Одессе – на 9%.

В Киеве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 9%.

В каких городах цены остались на прежнем уровне

В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

  • Луцк;
  • Тернополь;
  • Черновцы;
  • Кропивницкий.

Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожье – в среднем 18 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Харьков – 20 000 долларов;
  • Николаев, Сумы – 21 000 долларов;
  • Кропивницкий – 27 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:

  • Киев – 60 000 долларов;
  • Ужгород – 55 000 долларов.
Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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