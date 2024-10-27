Старых цен больше нет: практически по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир
Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость жилья практически во всех крупных городах Украины. При чем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 17%, до средних 44 000 долларов.
В целом же, сообщили на крупном профильном портале, рост цен составил от 1% до 17%. В частности, помимо Ривного, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже во:
- Львове – 5%;
- Ужгороде – 4%;
- Хмельницком – 3%;
- Ивано-Франковске – 2%;
- Чернигове – 1%.
Где квартиры подорожали
Подешевели же 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-16%. Больше всего:
- в Сумах – на 16%;
- Харькове – на 15%;
- Запорожье – на 14%;
- Одессе – на 9%.
В Киеве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 9%.
В каких городах цены остались на прежнем уровне
В то же время, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:
- Луцк;
- Тернополь;
- Черновцы;
- Кропивницкий.
Сколько стоят 1-комнаиные квартиры в Украине
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожье – в среднем 18 000 долларов. Среди лидеров также:
- Харьков – 20 000 долларов;
- Николаев, Сумы – 21 000 долларов;
- Кропивницкий – 27 000 долларов.
Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем, 65 000 долларов. А кроме того:
- Киев – 60 000 долларов;
- Ужгород – 55 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.
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