Старые цены больше не будут действовать: украинцам вскоре перепишут стоимость квартир в новостройках

В Украине начал оживать первичный рынок недвижимости – только за первый квартал 2025 года сдали почти 28,5 тысячи новых квартир, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. На фоне роста спроса цены на жилье вырастут уже летом на 10-15%, особенно в крупных городах.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики одного из профильных порталов для поиска жилья. Параллельно с этим продолжается рост цен на первичную недвижимость, особенно в городах, удаленных от зоны боевых действий.

По данным Госстата, с января по март 2025 года в Украине построили и ввели в эксплуатацию 28 432 новых квартир. Это примерно на 12% больше, чем в первом квартале прошлого года. При этом около трети всего нового жилья составляют частные дома.

Наибольшую активность демонстрирует Киевская область (без учета столицы) - 5 472 единицы нового жилья, из которых 2 033 – это частные дома, а 3 439 – квартиры и таунхаусы. За ней, сам Киев с 4 076 новыми квартирами, а также Одесская область, где объем нового жилья вырос вдвое по сравнению с 2024 годом и составляет 3 488 квартир.

Аналитики ЛУН отмечают, что на первичном рынке наблюдается не только рост объемов, но и стоимости. Самые дорогие новостройки остаются во Львове (1 380 $/м²), Киеве (1 260 $/м²), Ужгороде и Одессе (по 1 130 $/м²). Особенно резко подорожала недвижимость в Одессе на 19% только за последние полгода.

В то же время наиболее доступные цены в прифронтовых городах. В Запорожье "квадрат" стоит 610 долларов, в Сумах – 620, в Харькове – 670. Такое снижение стоимости объясняется рисками безопасности, близостью к линии фронта и постоянными обстрелами.

Рынок демонстрирует признаки активизации, ведь восстанавливается доверие к инвестированию в жилье, растет спрос, в том числе благодаря государственной программе єОселя. По словам управляющего партнера группы DIM Александра Насиковского, в 2025 году следует ожидать роста стоимости квадратного метра на 10-15% в зависимости от класса жилья.

Однако некоторые застройщики пока не торопятся с повышением цен. Они считают, что рынок еще не готов к новому ценовому скачку, и будут откладывать повышение до более активного оживления спроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах Украины владельцы 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону подорожания – за последние 6 месяцев аренда такого жилья выросла на 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!