Starbucks придется выплатить $50 миллионов водителю: что произошло и чем провинилось заведение

Суд присяжных в Калифорнии обязал Starbucks выплатить 50 миллионов долларов водителю Майклу Гарсии за серьезные ожоги, полученные из-за неправильно закрепленной крышки на стакане с горячим напитком. Компания заявила о намерении оспорить приговор, утверждая, что решение было чрезмерным и они всегда соблюдают высокие стандарты безопасности.

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Об этом пишет CNN. Иск был подан в Верховный суд Калифорнии в 2020 году Майклом Гарсией, водителем из Лос-Анджелеса.

По его словам, инцидент произошел, когда он забрал три напитка, которые он заказал у Starbucks. Один из горячих напитков не был правильно налит в контейнер, и когда бариста передал Гарсии заказ, напиток выпал из контейнера, что привело к серьезным ожогам и травмам. Гарсия получил серьезные ожоги на коленях, что вызвало искажение, изнурительные повреждения нервов и постоянную физическую боль. Он также страдал от душевных страданий, тревоги, эмоционального стресса и утраты удовольствия от жизни.

Адвокат Майкла Гарсии, Майкл Паркер, отметил, что клиент был обожжен из-за того, что один из напитков не был надлежащим образом закрыт, и крышка не выдержала давление. Это привело к выливанию горячего напитка прямо на Гарсию во время того, как он собирал напитки. Поскольку Starbucks не придерживался должного уровня обслуживания, компания была обвинена в нарушении своей обязанности по безопасности продуктов.

Суд присяжных присудил 50 миллионов долларов в качестве компенсации Гарсии за физическую боль, душевные страдания, а также эмоциональный и физический стресс. Решение суда также подчеркивает важность соблюдения стандартов безопасности и осторожности при обработке и доставке горячих напитков потребителям.

В ответ на приговор представители Starbucks заявили, что компания не согласна с решением суда и намерена обжаловать его. "Мы сочувствуем мистеру Гарсии, но не соглашаемся с решением жюри о том, что мы виновны в этом инциденте. Мы также считаем, что присужденный ущерб был чрезмерным", – говорится в официальном заявлении компании. Компания Starbucks подчеркнула, что всегда придерживается самых высоких стандартов безопасности, включая должное обращение с горячими напитками, и заверила, что произошедший случай является исключительным.

Этот случай напоминает известный судебный процесс против компании McDonald's, ставшего широко известным в 1994 году. Тогда женщина по имени Стелла Либек подала иск против сети фастфудов, после того как она обожглась горячим кофе, который пролила на себя в автомобиле. Либек получила ожоги третьей степени, и сначала ей было присуждено почти 3 миллиона долларов компенсации. Дело с McDonald's привлекло большое внимание к практике "культуры исков" и необходимости внимательно относиться к условиям безопасности продуктов.

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